Yemeksepeti, 2020 Yılı İçin Etkileyici Rakamlarını Açıkladı

Yemeksepeti, 2020 yılında ne kadar kullanıcı kazandığını, sipariş detaylarını ve kullanıcı alışkanlıklarını ortaya koyan bir infografik paylaştı.

Türkiye’nin en popüler evlere servis yemek platformu Yemeksepeti, 2020’nin Lezzet Rehberi'ni bir infografik ile birlikte paylaştı. Kullanıcılarının yemek alışkanlıklarını ortaya çıkarmak için 70 ildeki sipariş verilerini derleyen Yemeksepeti,yemek alışkanlıklarımızla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkardı.

Bildiğiniz üzere koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayından bu yana hayatımızın büyük bir bölümünü evlerde geçirmek zorunda kaldık. Bu durum, Yemeksepeti’nin kullanıcı sayısını inanılmaz seviyede artırmış durumda. 2020’de 5,3 milyon yeni üye kazanan platform, toplamda 19 milyon kullanıcı barajını geride bıraktı.

Yemeksepeti'nde 2020'nin en "pahalı" sepeti, 4600 TL tuttu

Paylaşılan bilgilere göre bu yıl Yemeksepeti’ne 32.437 restoran daha katıldı. Bir günde en fazla sipariş alan restoran, tam 1907 siparişi müşterilerine ulaştırmaya çalışırken. Toplamda en fazla sipariş veren kullanıcı ise 2020 boyunca 1548 siparişte bulundu. 2020 yılındaki en yüksek sepet tutarı ise 4600 TL oldu. Afiyet olsun…

Yemeksepeti 2020'de 395 milyon TL değerinde indirim yaptı

Yemeksepeti kullanıcıları, yıl boyunca restoranlara 9,5 milyon yorum bıraktılar ve 54 milyon puanlama yaptılar. Yemeksepeti’nin en yoğun olduğu gün “cuma” günü olurken, en yoğun olduğu saatler de 19:00-20:00 aralığı oldu.Yemeksepeti’nin kullanıcılara sunmuş olduğu indirimlerin toplam tutarı ise 395 milyon TL olarak açıklandı.

Yemeksepeti, 27 bin kullanıcısının diledikleri bir sivil toplum örgütüne toplamda 51 bin kez bağış yaptığını ifade ederken; 32 milyon siparişte “Yeşili Koruyalım” kutucuğunun işaretlendiğini ve bu özelliğin kullanılma oranının geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttığını açıkladı.

Yemeksepeti'nde kahve siparişleri üç kat arttı

Yemeksepeti’nde 2020’nin en çok sipariş edilen ürünü döner oldu. İkinci sırada lahmacun yer alırken; Adana dürüm de üçüncü sırada yer aldı. 2020’de sipariş oranı en fazla artan yemek kategorisi yüzde 125 ile sebze yemekleri olurken; kahve siparişleri de üç kat artış gösterdi ve en fazla sipariş edilen kahve Caffè Latte oldu.

Yemeksepeti'nin 2020 verilerini paylaştığı infografik