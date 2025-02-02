AOC, 27 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü, 180Hz yenileme hızına ve 1ms GTG tepki süresine sahip yeni oyuncu monitörünü tanıttı.

AOC, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni oyuncu monitörü Q27G10E2’yi duyurdu. 27 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü bir ekranla gelen monitör, 180Hz yenileme hızı ve 1ms GTG tepki süresi ile oyun performansına odaklanıyor.

AOC, “Q27G10E2” adlı yeni bir 27 inçlik oyuncu monitörünü satışa sundu. AOC Q27G10E2, Fast IPS panel teknolojisi ile donatılmış. 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan ekran, 1ms GTG tepki süresi sayesinde hareket bulanıklığını azaltıyor.

Hızlı tepki süresi ve akıcı görüntü deneyimi

MBR Sync teknolojisiyle gölgeleme ve bulanıklığı en aza indirirken, Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync desteği ile görüntü yırtılmalarını önlüyor. Monitör, HDR10 desteği ile daha canlı görüntüler sunarken, Dark Boost teknolojisi sayesinde karanlık sahnelerde kontrastı iyileştiriyor. 100% sRGB renk gamı ve Delta E<2 renk doğruluğu, profesyonel seviyede renk hassasiyeti sağlıyor. 300 nit parlaklık değerine sahip ekran, düşük mavi ışık ve titreşimsiz görüntü teknolojisiyle uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor.

Q27G10E2, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 bağlantı noktalarına sahip. Aynı zamanda 3.5mm kulaklık çıkışı da bulunuyor. Monitör, 100x100 mm VESA montaj desteği sunarken, -5° ile 23° arasında eğim ayarı yapılabiliyor. Ancak, yükseklik ve döndürme ayarı bulunmuyor.