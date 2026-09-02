Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un Ne Kadar Maaş Alacağı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un ne kadar para kazanacağı belli oldu. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı olan eski CEO Tim Cook'un yeni maaşı da paylaşıldı.

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un Ne Kadar Maaş Alacağı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tim Cook, 15 yıl süren Apple CEO’luğu görevini dün itibarıyla resmen bıraktı. Yerine yıllardır şirketin donanım bölümünün patronuluğunu yapan John Ternus getirildi. Cook ise Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla devam edecek. Peki Apple CEO’su olan John Ternus, şirketten ne kadar kazanacak?

Firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu resmî bir bildirim, yeni CEO John Ternus’un ne kadar kazanacağını gözler önüne serdi. Öte yandan Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak alacağı maaş da görüldü.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yeni Apple CEO'su John Ternus'un Ne Kadar Maaş Alacağı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!
ter1
cok

Yeni CEO Ternus, yıllık 58 milyon dolar kazanacak

ter1

Belgelere göre John Ternus’un Apple’dan yıllık olarak kazanacağı hedef miktar 58 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun 3 milyon dolarını direkt olarak CEO maaşı kapsıyor. Kalan 55 milyon dolar ise hisse senedi ödülü olarak ödenecek. Tabii ki hisse senedi ödülü değişebilir. Daha yüksek veya daha düşük olma ihtimali var. Muhtemelen düşük olmaz ancak performansa göre artabilir.

Bu hisse ödülünün dörtte birlik kısmı zamana bağlı olarak dört yıl boyunca altı ayda bir hakedilecek. Geriye kalan hisse hak edişleri ise teknoloji devinin S&P 500 endeksindeki diğer şirketlere kıyasla göstereceği hisse senedi performansına göre şekillenecek. performans odaklı hisse yapısı, şirketin uzun yıllardır eski CEO Tim Cook için de uyguladığı standart bir modeldi. Ternus ile devam edecek.

Tim Cook, yeni görevinde 47 milyon dolar kazanacak

cok

Belgeler, sadece Ternus’un maaşı değil, aynı zamanda eski CEO Tim Cook’un da yeni görevinde ne kadar kazanacağını ortaya koydu. Buna göre Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak yıllık kazancı 47 milyon dolar olacak. 2 milyon doları maaş iken kalan 45 milyon doları hisse senedi ödülleri olacak.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

Yerli Şehir İçi Otomobil Karea Fit, Yeniden Siparişe Açılıyor: İşte Fiyatı

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 27 Beta 8 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GTA 6'dan Yeni Resmî Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro Modelleri, Bu Yıl Daha Geç Siparişe Açılabilir! İyi de Neden?

9 Eylül'de Tanıtılacak iPhone 18 Pro Modelleri, Bu Yıl Daha Geç Siparişe Açılabilir! İyi de Neden?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com