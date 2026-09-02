Yeni Apple CEO'su John Ternus'un ne kadar para kazanacağı belli oldu. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı olan eski CEO Tim Cook'un yeni maaşı da paylaşıldı.

Tim Cook, 15 yıl süren Apple CEO’luğu görevini dün itibarıyla resmen bıraktı. Yerine yıllardır şirketin donanım bölümünün patronuluğunu yapan John Ternus getirildi. Cook ise Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla devam edecek. Peki Apple CEO’su olan John Ternus, şirketten ne kadar kazanacak?

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Firmanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu resmî bir bildirim, yeni CEO John Ternus’un ne kadar kazanacağını gözler önüne serdi. Öte yandan Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak alacağı maaş da görüldü.

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Yeni CEO Ternus, yıllık 58 milyon dolar kazanacak

Belgelere göre John Ternus’un Apple’dan yıllık olarak kazanacağı hedef miktar 58 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun 3 milyon dolarını direkt olarak CEO maaşı kapsıyor. Kalan 55 milyon dolar ise hisse senedi ödülü olarak ödenecek. Tabii ki hisse senedi ödülü değişebilir. Daha yüksek veya daha düşük olma ihtimali var. Muhtemelen düşük olmaz ancak performansa göre artabilir.

Bu hisse ödülünün dörtte birlik kısmı zamana bağlı olarak dört yıl boyunca altı ayda bir hakedilecek. Geriye kalan hisse hak edişleri ise teknoloji devinin S&P 500 endeksindeki diğer şirketlere kıyasla göstereceği hisse senedi performansına göre şekillenecek. performans odaklı hisse yapısı, şirketin uzun yıllardır eski CEO Tim Cook için de uyguladığı standart bir modeldi. Ternus ile devam edecek.

Tim Cook, yeni görevinde 47 milyon dolar kazanacak

Belgeler, sadece Ternus’un maaşı değil, aynı zamanda eski CEO Tim Cook’un da yeni görevinde ne kadar kazanacağını ortaya koydu. Buna göre Tim Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak yıllık kazancı 47 milyon dolar olacak. 2 milyon doları maaş iken kalan 45 milyon doları hisse senedi ödülleri olacak.