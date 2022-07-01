Zamlanmadan Yeni Asgari Ücretle Alınabilecek Telefonlar

4.250 TL - 5.500 TL arasına alabileceğiniz, fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda iyi bir performans sunan telefonları listeledik.

Yeni asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5.500 TL olarak açıklandı. Asgari ücretteki artışla birlikte beklenen bir diğer şey de haliyle zamlar oldu. Tabii ki zaten artık epey yüksek olan akıllı telefon fiyatları da orta vadede zamlardan nasibini alacaktır.

Biz de sizin için henüz zamlar da yağmaya başlamamışken eski asgari ücret ile yeni asgari ücret fiyat aralığında alabileceğiniz telefonları listeledik. Son 2 yılda çıkmış, hızlı şarj desteği sunan ve minimum 6 GB RAM'e sahip 9 akıllı telefon önerdiğimiz listemizde dilediğiniz telefona tıklayarak detaylarına göz atabilir ve satın alabilirsiniz.

Yeni asgari ücretle alabileceğiniz telefonlar