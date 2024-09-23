ABD'de FluMist adlı iğnesiz aşı, Federal Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay almayı başardı.

Bugün ekinoks, yani artık bir süre için geceler gündüzlerden daha uzun olacak. Sonbaharın gelmesi ve mevsim geçişi ile birlikte grip vakaları da artış gösterecek. Kışın grip ile uğraşmak istemeyen herkes de aşı olmak için eczanelere akın edecek. Yeni bir aşı, gripten korunmak için eczanelere ya da sağlık kuruluşlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir.

ABD'de Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan FluMist adlı aşı, gribe karşı önlem almak amacıyla kullanılabilecek. Bu aşı nazal aşı grubunda yer alacak. Yani bu aşıyı yapmak için iğne kullanmak gerekmeyecek, burundan çekilerek kullanılacak. Aşıyı kullanmak için reçete gerekecek ve aşı gelecek yıl satışa çıkacak.

Fiyat aralığı belli oldu

Gelen haberlere göre aşının fiyatı doz başına 35-45 dolar arasında (1.195 TL-1.537 TL) olacak. Öte yandan bu fiyat ABD için geçerli ve ABD'deki ilaç ve sağlık ücretleri oldukça yüksektir. Bu yüzden aşının Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı daha düşük olabilir.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezleri adlı kuruluşun yaptığı incelemeye göre yeni aşı, klasik iğneler ile aynı derecede etkili oluyor. Aslında yaklaşık 20 yıldır benzer bir aşı sağlık profesyonelleri tarafından kullanılıyor olsa da ilk defa kamuya açılıyor.

FDA Aşı Merkezi Müdürü Dr. Peter Marks, onaylanan aşı ile birlikte kişilerin kendilerinin ya da bakıcılarının grip aşısı için yeni ve esnek bir alternatife kavuştuğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl, mevsimsel gribe bağlı nedenlerden dolayı 290 bin ile 650 bin arasında ölüm vakası yaşanıyor.