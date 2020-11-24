Eğer 2017’de yaşananlar sırasında Bitcoin ve kripto para dünyasına giriş yapmadıysanız, tam size göre bir eğitim var. Mehmet Hamdi Bol'un toplamda 1 saat 9 dakika uzunluğundaki Bitcoin nedir, nasıl para kazanılır konulu eğitimi Udemy'de tamamen ücretsiz.

2017’de Bitcoin’in 20 bin dolar değere ulaşması, tüm dünyada "yeni bir ekonomik sistem" tartışmalarını alevlendirmişti. Bırakın sıradan ve küçük yatırımcıları; Dünya Bankası, Avrupa Birliği; dolar, sterlin ve euro gibi değerli para birimlerine sahip merkezi ekonomiler bile kripto para tartışmaya başlamıştı. O tartışmalar ve regülasyonlar hâlâ devam ederken, kripto para yatırımcılığı da giderek popülerleşiyor.

Yapısı gereği merkezi olmayan; yani bir binaya, bir kuruma ve o kurumu yöneten kişilerin kararlarına bağlı olmayan Bitcoin, blok zinciri teknolojisi sayesinde güvenilir bir finans aracı. Ancak ani yükseliş ve düşüşlerde yatırımcıların tek garantisi kendi bilgi düzeyleri olmak zorunda. Yani bir başka deyişle iyi bir Bitcoin ve kripto para yatırımcısı olmak için çok iyi düzeyde finansal okuyazarlığa sahip olmak, kripto paraları ve yapılarını iyi bilmek gerek.

Mehmet Hamdi Bol’un ‘Yeni başlayanlar için Bitcoin’’den para kazanmanın formülü’ isimli eğitimi Udemy’de tamamen ücretsiz:

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