2017’de Bitcoin’in 20 bin dolar değere ulaşması, tüm dünyada "yeni bir ekonomik sistem" tartışmalarını alevlendirmişti. Bırakın sıradan ve küçük yatırımcıları; Dünya Bankası, Avrupa Birliği; dolar, sterlin ve euro gibi değerli para birimlerine sahip merkezi ekonomiler bile kripto para tartışmaya başlamıştı. O tartışmalar ve regülasyonlar hâlâ devam ederken, kripto para yatırımcılığı da giderek popülerleşiyor.
Yapısı gereği merkezi olmayan; yani bir binaya, bir kuruma ve o kurumu yöneten kişilerin kararlarına bağlı olmayan Bitcoin, blok zinciri teknolojisi sayesinde güvenilir bir finans aracı. Ancak ani yükseliş ve düşüşlerde yatırımcıların tek garantisi kendi bilgi düzeyleri olmak zorunda. Yani bir başka deyişle iyi bir Bitcoin ve kripto para yatırımcısı olmak için çok iyi düzeyde finansal okuyazarlığa sahip olmak, kripto paraları ve yapılarını iyi bilmek gerek.
Mehmet Hamdi Bol’un ‘Yeni başlayanlar için Bitcoin’’den para kazanmanın formülü’ isimli eğitimi Udemy’de tamamen ücretsiz:
Buraya tıklayarak Udemy üzerinden ulaşabileceğiniz eğitimde Mehmet Hamdi Bol, sadece ihtiyacınız olan temel bilgileri sizlere sunuyor. Teknik detaylar ve ekonominin tarihi ile ilgili sıkıcı bilgilere vakit harcamadan, sadece Bitcoin’den para kazanmanın yollarını öğrenmiş oluyorsunuz.
Ders içeriğinin toplam süresi ise 1 saat 9 dakika. Temel düzeyde olduğu için Bitcoin’i bir şekilde duyan, fiyat artışları ile dikkatini o yöne veren herkese uygun bir içeriğe sahip. Elbette sonunda bu iş için bir sertifika ya da yatırım tavsiyesi verilmesi söz konusu değil. Sadece bu konudaki temel bilgilere sahip olmak için bile edinebileceğiniz eğitim olduğunu söyleyebiliriz. Eğer meraklıysanız göz atmanızı tavsiye ederiz.