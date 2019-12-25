Doğada Daha Önce Hiç Görülmemiş Bir Mineral Keşfedildi

Avustralya'nın küçük bir kasabası olan Wedderburn'da, 1951 yılında bulunan Wedderburn göktaşının yeni bir sırrı çözüldü. Araştırmacılar, bu ilginç taşın daha önce doğada hiç görülmemiş bir mineral olduğunu keşfetti.

1951 yılında Avustralya'nın Wedderburn kasabasının kuzeydoğusunda bulunan Wedderburn göktaşı, 210 gramlık küçük, garip görünümlü bir uzay kayasıydı. Bilim insanları onlarca yıldır üzerinde çalışarak sırlarını deşifre etmeye çalışıyorlardı ve artık bu sırlardan bir yenisini daha çözdüler.

Araştırmacılar, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde mineralog olan Chi Ma'nın önderlik ettiği yeni bir çalışmada bu Wedderburn göktaşını analiz edip 'edskotit' adını verdikleri mineralin ilk doğal oluşumunu doğruladı. Nadir bir demir-karpit biçimi olan bu mineral, daha önce doğada hiç bulunamadı.

Wedderburn göktaşı, uzaysal kökenleri belirlendikten sonra çok sayıda araştırma ekibi tarafından incelendi. Avustralya'daki Victoria Müzeleri'nin jeolojik koleksiyonunda tutulan siyah ve kırmızı renkli bu taşın sadece üçte birine dokunulmadı. Taşın geri kalanı, göktaşının içeriğinin analiz edilmesi amacıyla kesilip çıkarıldı. Yapılan analizlerde; altın ve demir izlerinin yanı sıra kamasit, şarbesit, taenit ve troilit gibi daha nadir bulunan elementler ortaya çıkarıldı. Şimdi bu listeye edskotit de eklendi.

Edskotit'in keşfi önemli; çünkü demir karpit mineralinin sahip olduğu bu farklı atomik yapı, daha önce hiç doğal biçimde görülmedi. Böylesi bir formülasyon önem taşıyor çünkü minerallerin Uluslararası Mineraloji Birliği (IMA) tarafından resmi olarak onaylanması için böyle bir ön gereksinim bulunuyor.

Demir eritme esnasında oluşan bir faz olan demir karpit mineralinin yapay bir türü, onlarca yıldır biliniyor. Chi Ma ve Kaliforniya Üniversitesi'nde jeofizikçi olan Alan Rubin'in yaptığı bu yeni analizle edskotit, artık resmi olarak IMA mineral kulübünün bir üyesi oldu.