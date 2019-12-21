Türkiye’de Bulunan Göktaşı, Banka Kasasına Koyuldu

Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan ve ABD’de yapılan incelemelerin ardından göktaşı olduğu ortaya çıkan 68 kilogramlık taş, bir banka kasasında muhafaza ediliyor.

Çorum’un Alaca ilçesinde oturan Mutlu Yılmaz, geçen Nisan ayında tarlasında bulduğu taşta bir farklılık olduğunu keşfetti. Daha sonra taşı ABD’de analiz ettiren Yılmaz, taşın asteroid olduğunu keşfetti. Taş şimdi bir banka kasasında bulunuyor.

Tarlasında nohut ekmek için taş temizleyen adam, bulduğu kitap büyüklüğündeki gri renkli kayayı uğraşmasına rağmen hareket ettiremedi. Taşın göktaşı olabileceğinden şüphelenen Yılmaz, taştan küçük bir örnek alarak bir yakını ile ABD’deki bir üniversiteye incelemeye gönderdi.

Tarlada detektörle arama

Mutlu Yılmaz, göktaşı olduğu ortaya çıkan taşı bir banka kasasında muhafaza ediyor. Yılmaz’ın amacının taşı satmak olduğu belirtiliyor. Adamın ayrıca tarlasında detektörle arama yaptığı da belirtiliyor.

Taşın ortaya çıktıktan sonra civar köyler ve ilçelerden de büyük ilgi topladığı belirtiliyor. Yöre sakinleri de taşın gördüğü ilgiden oldukça memnun. Bölge halkının telefonlarının adeta susmadığı ve herkesin taşla ilgili bilgi almak istediği belirtiliyor.

Taşa yoğun ilgi gösteriliyor

Yörede yaşayanlardan Ahmet Yılmaz, amcası Mutlu Yılmaz’ın oldukça meraklı biri olduğunu söylüyor. Yeğen Yılmaz, “Amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır. İncelettiler Amerika´ya gönderdiler orada bir akrabası var ona verdi bir parçasını. Sonuçta gök taşı çıkmış. 28 Nisan´da taşı bulmuştu. Büyüklüğü kitap kadar bir taş ve içi kesildiğinde siyah renkliydi. Ama ağırlığı çok fazlaydı yerinden kaldıramamışlar. Bir parçasını bende elime aldım inceledim tuhaf geldi sonra yerine geri koydum. Kimseye söylemediler” ifadesini kullandı.

Serhat Şengöz isimli vatandaş da taşın ağırlığından duyduğu şaşkınlığı gizleyemedi. Şengöz, “Duyunca çok şaşırdım. Taşa benziyor ama içi demir çok ağır. Göktaşı olduğunu duyunca şaşırdık tabi böyle bir şey beklemiyorduk. Amerika´daki sonuçlara göre gök taşıymış. Bunu duyup merak edip arayan çok kişi var. Gelmek isteyenler de var” dedi.