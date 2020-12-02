Yeni Bir Van Helsing Filmi Geliştirme Aşamasında

Canavarlar ve canavar avcılarına odaklanan filmlerden iyi bir gelir elde eden Universal, bu türde filmlere devam edecek. Gelen haberlere göre firma, Van Helsing evreninde bir film geliştiriyor.

Sinemada söz konusu canavarlar olduğunda en önde gelen isimlerden biri Universal'dir. Firmanın klasik karakterleri arasında Operadaki Hayalet, Dracula, Frankenstein, The Mummy gibi pek çok önemli isim yer alıyor.

Bu alandaki becerisini elindeki markalarla geliştirmek isteyen firma, şimdi de yeni bir Van Helsing filmi üzerinde çalışmaya başladı. Yakın zamanda yeniden beyaz perdeye dönüş yapan karakter filmin merkezinde olmasa bile hikaye onun evreninde geçecek.

Van Helsing evreninde yeni yapım

Filmin yönetmen koltuğunda, Overlord'dan da tanıdığımız Julius Avery yer alacak. Firmanın bu alandaki tecrübesinden faydalanmayı amaçlayan ekipte yapımcı olarak ise James Wan'ı ve yapım şirketi Atomic Monster'ı görüyoruz.

Yeni filmde Van Helsing doğrudan başrol olmayabilir ancak evrende kesinlikle izlerini göreceğiz. Tabii bu da aslında Dracula evreninde olduğumuz anlamına geliyor zira Van Helsing aslında Dracula'yı avlamak için bir av partisi kuran bir avcıydı.

Firma yakın zamanda The Invisible Man'i de yeniden çekmişti. Yeni filmle birlikte Universal'in daha önce rafa kaldırdığı birbirine bağlantılı filmlerden oluşan Dark Universe (Karanlık Evren) planlarına da geri dönüş yapmaya hazırlandığı dikkat çekiyor.

Universal oldukça iddialı

Yeni filmin senaryosunu, daha önce Thor:Ragnarok ve Black Widow gibi filmlerde de imzası bulunan Eric Pearson kaleme alıyor. Avery de bu senaryonun üzerinden geçiyor. 2004 yılında Hugh Jackman ile beyaz perdede gördüğümüz Van Helsing'in bu defa beyaz perdeye nasıl döneceği ise merak konusu.

Son yıllarda sık sık gördüğümüz üzere bu yapım da yeniden çekiminin ardından R Rated yani yetişkinlerin izleyebileceği bir film olacak. Avery'nin Overlord serisi de oldukça karanlık ve vahşi bir yapımdı. Benzer bir durum yeni filmde de karşımıza çıkabilir.