Bluetooth SIG, cihazlara yeni kablosuz bağlantı standartları getirecek yeni Bluetooth özelliklerini CES 2020'de açıkladı. Bluetooth, LE Audio adı verilen yeniliklerle işitme cihazlarını, ses paylaşımını ve daha iyi bir ses kodeğini destekleyecek.

Artık akıllı telefonların çoğunda kulaklık jakı bulunmadığından Bluetooth aygıtlara yönelim artıyor. Bluetooth standartlarını belirleyen Bluetooth SIG, CES'te daha fazla kitleye hitap edecek yeni özellikler açıkladı. Açıklamalara göre bu yılın ilerleyen zamanlarında, Bluetooth cihazlara yeni özellikler getirecek Bluetooth LE Audio için destek tamamlanacak.

Yeni özellikler arasında yüksek kaliteli ses, işitme cihazı desteği, yayın özelliği gibi işlevler yer alıyor. Çoğu kullanıcıyı etkileyecek olan en büyük özellik ise 'Low Complexity Communication Codec' (LC3) olacak. LC3, ses kalitesini artırırken aynı anda güç tüketimini azaltıyor. Şu anda Bluetooth ses iletimi için kullanılan standart, eski ve nispeten kötü olan SBC kodeği. Bununla birlikte birçok telefon Qualcomm’un AptX kodeğini destekliyor.

SBC'nin daha iyi ses vermesini sağlamak için bit hızını arttırmanız gerekiyor ve bu da güç tüketimini artırıyor. Bluetooth SIG, testlerinde kullanıcıların önemli ölçüde daha düşük bit hızlarında bile yeni LC3 kodeğini tercih ettiğini öne sürüyor.

Bluetooth SIG ayrıca Bluetooth işitme cihazları için resmi desteğini güçlendiriyor. Grup, işitme cihazlarının televizyon ve diğer cihazlarla çalışmasına geniş destek sağlamak için Avrupa'da bir işitme cihazı birliğiyle ortak çalıştı.

İşitme cihazı desteğinin yanı sıra Bluetooth LE Audio daha önce mümkün olmayan yayın özelliğini de içeriyor. Bu özellikle, teorik olarak bir sinema salonundaki tüm izleyiciler, filmi izlerken Bluetooth kulaklıklarını kullanabilecekler. Böyle bir senaryoda eşleşmenin nasıl çalışacağı henüz açıklanmadı ancak üzerinde çalışmalar sürüyor.

Bluetooth LE yerel olarak çok akışlı sesi (multistream) destekleyecek. Yani kablosuz kulakiçi kulaklıklar birbirleriyle iletişim kurmak yerine, bağımsız olarak bir telefon üzerinden kendi sinyallerini alabilecekler. Multistream, aynı kaynaktan birden fazla kullanıcıya Bluetooth sesin daha kolay paylaşılmasına da olanak tanıyor. Apple, bu özelliği kendi özel yazılımı ve kablosuz kulaklıklarıyla zaten sağlıyor.

Bluetooth, farklı üreticiler arasındaki tutarlılığı korumak için diğer teknoloji şirketlerinden çok daha iyi bir iş çıkarsa da, standartları hızlı bir şekilde getiremiyor. Bluetooth SIG, LE Audio olarak tanımladığı özellikleri 2020'nin ilk yarısında cihazlara taşıyacak.