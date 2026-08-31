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Yeni BMW X7 Yollarda Test Edilirken Görüntülendi: Neler Değişecek?

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BMW'nin en büyük SUV'u X7'nin yeni nesli test edilirken görüntülendi. Araç, önemli yeniliklerle gelecek.

Yeni BMW X7 Yollarda Test Edilirken Görüntülendi: Neler Değişecek?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

BMW, Neue Klasse vizyonu doğrultusunda elektrikli ve minimalist bir geleceğe doğru ilerlerken yeni modeller merakla bekleniyor. Firmanın en büyük SUV’u olan X7 de bunlardan biriydi. Şimdi ise yeni BMW X7, Nurburgring’de test edilirken görüntülendi.

Nürburgring pistinde yapılan testler sırasında kameralara yakalanan M Performance paketli yeni X7 prototipi otomobilde ne gibi değişiklikler olacağını bizlere gösteriyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

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Yeni BMW X7 Yollarda Test Edilirken Görüntülendi: Neler Değişecek?
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Karşınızda yeni X7

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Araç, kamuflajlı olsa da neler değişeceği konusunda bazı detayları bize veriyor. Arkadaki belirgin dört egzoz çıkışıyla V8 motorun birkaç yıl daha kaputun altında kalacağı görülüyor. Aracın genel gövde oranları ve iki parçalı far tasarımı tam anlamıyla Neue Klasse yüzüne bürünmek yerine mevcut 7 Serisi'ndeki tasarım çizgisini sürdürüyor.

Prototipten sızan detaylara göre devasa böbrek ızgaralar aydınlatmalı opsiyonuyla sunulmaya devam edecek. Ancak genişlik algısını artırmak amacıyla ızgara içi çıtalar dikey yerine yatay olarak konumlandırılmış. Dış tasarımdaki bir diğer dikkat çekici yenilik ise yeni X5 modelinde de karşılaştığımız klasik kapı kolları yerine kanatçık formundaki küçük kapı açma mekanizmalarının kullanılmış olması. Arka tarafta ise stop lambaları X3 ve X5 modellerinde olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanarak neredeyse birleşecek bir hat oluşturuyor.

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İç mekânda ise teknolojik bir devrim yaşanacak. İlk olarak geçen sonbaharda iX3 modelinde sergilenen Panoramic iDrive sistemi yeni X7 kabinine de dahil edilecek. Ön camın alt tabanı boyunca uzanan ekran, ön konsoldaki tablet formunda dokunmatik ekran ve bağımsız Head-Up Display gibi detaylar göreceğiz.

Mevcut modelde kullanılan 523 beygir gücündeki hafif hibrit 4.4 litrelik çift turbo V8 motorun, yeni nesille birlikte 600 beygir barajına yaklaşması veya aşması bekleniyor. Giriş seviyesi modellerde ise 395 beygire kadar güç sunan hafif hibrit 6 silindirli motorlar yer alacak. Ayrıca X5 altyapısında gördüğümüz 483 beygirlik PHEV sisteminin bir türevinin de ilk kez X7 ailesine eklenme ihtimali var. Aracın 2027’de tanıtılacağını belirtelim.

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