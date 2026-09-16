Ford, Türkiye’deki SUV tutkunlarına hitap eden yeni Puma ST-Line Black Edition modelini Türkiye'ye getirdi.

Ford’un en sevilen modellerinden biri olan ve ülkemizde de ilgi gören Puma’nın yepyeni bir versiyonu geldi. Yeni Ford Puma ST-Line Black Edition, Ford Otosan’ın Craiova fabrikasındaki üretim bantlarından çıkarak Türkiye pazarındaki yerini aldı.

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Yeni Ford Puma ST-Line Black Edition isimli otomobilin Türkiye fiyatı da belli oldu. Kırmızı gövde rengi seçeneğiyle dikkat çeken bu özel seride; ön kaput üzerine ve yan profillere yerleştirilen özel tasarım siyah şeritler ile siyah boyalı tavan öne çıkıyor.

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Yeni Puma ST-Line Black Edition fiyatı ve özellikleri

Ford Türkiye tarafından yapılan resmi duyuruya göre araç, 1.998.700 TL’den başlayan tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Dış tasarımdaki siyah vurgular, siyah ayna kapakları, siyah ön ızgara detayları ve arkadaki geniş spoiler ile tamamlanıyor.

Tasarım tarafında ST serisinden ilham alınarak geliştirilen spor ön ve arka tamponlar ile gövde rengi marşpiyeller, otomobilin agresif duruşunu güçlendiriyor. Hem gündüz hem de gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlamak amacıyla araçta %100 LED ön farlar var. Bunun yanı sıra seriye özel olarak tasarlanmış 18 inç boyutundaki siyah renkli alüminyum alaşım jantlar, modelin sportif karakterini pekiştiren en önemli unsurlar arasında.

Puma ST-Line Black Edition’ın kaputunun altında 1.0 litrelik EcoBoost Hibrit (mHEV) motor görev yapıyor. Bu ünite, 125 PS güç ve 170 Nm tork üreterek sürücüsüne hem dinamik bir sürüş deneyimi hem de yakıt verimliliğini aynı anda sunabiliyor. Gücünü 7 ileri otomatik şanzıman üzerinden yola aktaran araç, 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşıyor. Donanım tarafında geriş görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, uzun yolculuklarda konforu artıran hız kontrol sistemi, şerit takip asistanı gibi özellikler var.