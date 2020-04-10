Yeni Galaxy Buds, Gürültü Önleme Özelliğine Sahip Olabilir

Samsung’un geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S20 serisi ile birlikte tanıttığı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Plus, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmadığı için biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Gelen haberler, bu eksikliğin yakında piyasaya sürülecek yeni Galaxy Buds ile kapatılacağı yönünde.

Apple’ın AirPods ile hükmettiği kablosuz kulaklık pazarında çok daha iddialı bir konuma gelmek isteyen Samsung, yeni nesil Galaxy Buds modelinde hem tasarım hem de özellik anlamında önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

Güney Kore kaynaklı yeni bir haber, Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen yeni kablosuz kulaklığın tıpkı AirPods Pro gibi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacağını iddia ediyor. Haberde ayrıca Galaxy Buds’ın isminin ‘Galaxy Beans’ şeklinde değiştirileceği de söyleniyor.

Galaxy Beans adı ile gelmesi beklenen kablosuz kulakların tıpkı ismi gibi fasulye şeklinde tasarlandığı iddia ediliyor

Hemen yukarıda görebileceğiniz üzere, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görsellerde, Galaxy Beans’in ismi gibi küçük bir fasulyeye benzediğine şahit olmuştuk. İsim-tasarım uyumluluğu çerçevesinden baktığımızda, Galaxy Buds Plus'ın halefinin gerçekten de Galaxy Beans adını alma ihtimali şu an için oldukça kuvvetli görünüyor.

Daha önceki söylentiler, Galaxy Beans’in 28 mm uzunluğunda olacağını gösteriyordu ancak Güney Kore kaynaklı haber, kulaklıkların 13 mm genişliğinde, şarj kasanın ise 26 mm kalınlığında olacağını iddia ediyor. Render görüntüsünden de görebileceğiniz üzere her kulaklıkta iki hoparlör ve üç mikrofon bulunduğu söyleniyor. Pil ömrü ise selefi Galaxy Buds Plus ile aynı olacak, yani 11 saat.

Samsung Galaxy Beans, AirPods Pro gibi aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak

Aynı haberde, Galaxy Beans’in yaklaşık 140 dolar (yaklaşık 936 TL) olacağı iddia ediliyor. Galaxy Buds Plus'ın 149.99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünüldüğünde, bu tahmin bir hayli ilginç geliyor. Yeni kablosuz kulaklığına aktif gürültü engelleme özelliğini dahil edecek olan Samsung, fiyatı bir miktar da olsa düşürerek Galaxy Beans’in rekabet gücünü artırmayı hedefliyor olabilir.

Bugün Samsung’a yakın kaynakların aktardığı bir başka bilgiye göre, Galaxy Note 20 ve Galaxy Beans, koronavirüs salgınına rağmen her yıl olduğu gibi ağustos ayında tanıtılacak ancak bu iki ürünün planlandığı tarihte satışa sunulup sunulamayacağı tam bir muamma. Üç farklı modelle gelecek olan Galaxy Note 20 serisinin, Snapdragon 865 Plus işlemci, 8GB RAM ve 120 Hz AMOLED ekran gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.