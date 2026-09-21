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Yeni Hyundai Bayon'dan Görseller Paylaşıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

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Hyundai, yeni nesil Bayon modelinin dış tasarımını gösteren resmî görseller paylaştı.

Yeni Hyundai Bayon'dan Görseller Paylaşıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Hyundai’nin nispeten uygun fiyatlı olmasıyla ülkemizde de çok ilgi gören popüler crossover modeli Bayon’un yeni nesline ait dış tasarım detaylarını kademeli olarak gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

Hindistan kaynaklı olarak paylaşılan en son resmî görsellerinde, aracın üretim versiyonunda yer alacak far grubu, arka stop lambaları ve yeni jant tasarımları açıkça sergilendi.

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İçerikten Görseller

Yeni Hyundai Bayon'dan Görseller Paylaşıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?
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Yeni Hyundai Bayon’dan paylaşılan görseller

bayon1

Aracın ön yüzüne baktığımızda oldukça dikkat çekici ve modern bir mimari bizleri karşılıyor. Ön bölümde "H-Edge" olarak adlandırılan karakteristik LED gündüz farları yer alırken, ana farlar tamponun alt hizasına entegre edilerek bölünmüş bir aydınlatma düzeni oluşturulmuş. Yan profilde ise çift tonlu alaşım jantlar, kalın ve koyu renkli çamurluk kaplamaları ile kapı yüzeylerinde belirginleşen keskin hatlar dikkat çekiyor.

bayon2

Yeni Bayon'un arka tarafında, markanın imza tasarım dili haline gelen ve ters "L" formuna sahip ince LED stop lambaları yer alıyor. Bu aydınlatma grubu, bagaj kapağını enlemesine kat eden koyu renkli bir şeritle birbirine bağlanarak genişlik algısını artırıyor. Arka cam sileceği ve kısmen karartılmış C sütunu detayları da aracın dinamik duruşunu tamamlayan unsurlar arasında. Arka kısımdaki Bayon yazısı da dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

bayon3

Tasarımın belli kısımları resmî olarak sergilenmiş olsa da teknik özellikler henüz resmiyet kazanmadı.

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