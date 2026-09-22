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Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

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Hyundai, sevilen SUV modeli Tucson'un 5. neslini resmen tanıttı. İşte yenilikler.

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv devi Hyundai, Türkiye’de de en sevilen SUV otomobillerden biri olan Tucson’un yeni versiyonunu Güney Kore’de resmen tanıttı. 5. nesliyle karşımıza çıkan araç, çok büyük değişikliklerle geliyor.

Markanın "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adını verdiği yeni tasarım dili doğrultusunda şekillenen model; büyüyen boyutları, kabin içi teknolojileri ve gelişmiş güvenlik donanımlarıyla tamamen yenilenmiş bir yapıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

İçerikten Görseller

Yeni Hyundai Tucson Resmen Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri
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Karşınızda yeni Hyundai Tucson

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Yeni nesil Tucson, selefine kıyasla her anlamda daha cömert ölçülere sahip. Araç toplamda 60 mm daha uzun, 40 mm daha geniş tasarlanırken, aks mesafesi ise 30 mm kadar artırılmış. Bu boyut artışı doğrudan iç mekandaki konfora yansıyor; arka koltuktaki yolcular için baş mesafesi 29 mm'lik bir artışla 1.031 mm seviyesine ulaşmış. Ayrıca arka kapıların açılma açısının 73 dereceden 83 dereceye çıkarılması, araca biniş ve inişleri oldukça pratik hâle getiriyor. Dış görünüm açısından ise daha köşeli ve modern bir tasarımla karşılaşıyoruz.

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Mekanik tarafta en belirgin değişimlerden biri şanzıman cephesinde yaşanıyor. 1.6 litrelik turbo benzinli motor seçeneğinde güç 13 beygir artırılarak 193 PS seviyesine çıkarılırken, tork değeri 265 Nm olarak açıklandı. Ancak asıl dikkat çeken nokta, eski çift kavramalı şanzımanın rafa kaldırılması. Güç artık çok daha pürüzsüz vites geçişleri sunması hedeflenen 8 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla tekerleklere aktarılıyor.

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Diğer bir seçenek olan 1.6 litre turbo hibrit versiyon ise yeni nesil hibrit altyapısıyla toplamda 245 PS güç sunuyor ve 5.8 lt/100 km karma yakıt tüketimi değeri vadediyor. Hibrit sisteme eklenen yeni mod sayesinde araç durur vaziyetteyken klima ve multimedya sistemi adeta bir elektrikli araç gibi çalıştırılabiliyor. Ayrıca "Süzülme Asistanı" da yavaşlama noktalarını önceden tahmin ederek enerji yönetimini optimize ediyor. Sürüş konforunu artırmak adına ön ve arka süspansiyon bağlantıları güçlendirilirken; motor takozları, ön cam kalınlığı ve kokpit ses yalıtımları yenilenerek kabin gürültüsü minimuma indirilmiş.

Yeni Tucson, güvenlik ve otonom sürüş destekleri tarafında da segmentinde ilk kez görülen bazı teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Olası bir kaza anında aracın ana gücü veya akü bağlantısı kopsa dahi, entegre yedek güç ünitesi devreye girerek kapı kilitlerini açıyor ve yolcuların tahliyesini kolaylaştırıyor. Sürücü hatalarına karşı geliştirilen bir diğer sistem ise düşük hızlarda fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basılması durumunda motor gücünü otomatik olarak kesiyor ve aracı frenliyor.

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İç mekânda Hyundai’nin Pleos Connect dijital mimarisi üzerine kurulu yapay zekâ odaklı bir kokpit düzeni bizi karşılıyor. Büyük dil modellerine dayalı "Gleo AI" adındaki sesli asistan, sadece araç içi standart komutları değil, seyahat rotası önerilerini ve doğal sohbetleri de anlayabiliyor. Konsolda tercihe göre 17 inç veya 12.9 inçlik dev dokunmatik ekranlar var.

Yeni nesil Hyundai Tucson modelinin fiyatları henüz açıklanmadı. Ekimde tüm detayları paylaşılacak.

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