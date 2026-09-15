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Yeni Kia Sportage'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Büyük Değişim Geçirecek!

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Yeni nesil Kia Sportage'ın muhtemel tasarımı ortaya çıktı. Eğer bu tasarım doğruysa büyük yenilikler göreceğiz.

Yeni Kia Sportage'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Büyük Değişim Geçirecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil devi Kia’nın SUV tipindeki Sportage modeli, Türkiye başta olmak üzere dünya çapında çok sevilen bir otomobildi. Bu yüzden de kullanıcılar, yeni nesil Sportage’ı büyük merakla bekliyordu.

Şimdi ise popüler SUV’un yeni nesliyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Fransız Auto-Moto tarafından kamuflajlı test araçlarından yola çıkarak özel render görüntüler hazırlandı. Bu görüntüler, yeni nesil Sportage’ın muhtemel tasarımını gözler önüne seriyor.

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İçerikten Görseller

Yeni Kia Sportage'ın Tasarımı Ortaya Çıktı: Büyük Değişim Geçirecek!
kia
kiaspor2

Yeni Sportage böyle gözükebilir

kia

Görüntüere baktığımızda modelin büyük tasarım değişiklikleriyle gelebileceğini görüyoruz. Mevcut nesilde gördüğümüz karmaşık kıvrımlı hatlardan belirgin şekilde uzaklaşabilir. Araç, çoğu modern otomobilde gördüğümüz daha düz çizgilere ve dikey bir duruşa sahip. Bu yeni görünüm, Kia'nın son dönemde tanıttığı tamamen elektrikli EV serisi modellerinin tasarım diliyle büyük benzerlikler taşıyor demek yanlış olmaz.

Tasarım EV modellerini andırsa da aracın tamamen elektrikli bir platforma geçmeyeceği vurgulanıyor. Ön bölümde en dikkat çekici unsur dikey konumlandırılmış gündüz farları. Kaputun kenarlarından başlayarak tamponun alt kısımlarına kadar uzanan bu far mimarisine, daha ince yapıda tasarlanmış yatay ana farlar eşlik ediyor. İçten yanmalı motor mimarisi devam ettiği için farların ortasında geniş bir radyatör ızgarası yer almaya devam edecek.

kiaspor2

Aracın yan profilinde de belirgin güncellemeler var. Tekerlek kemerleri ile marşpiyel boyunca uzanan kalın koruma kaplamaları off-road vurgusunu artırırken, neredeyse dik açıya yakın konumlandırılan arka sütun Sportage'a daha geleneksel ve heybetli bir SUV havası verecek gibi.

Hatırlanacağı üzere beşinci nesil Sportage 2021 yılında tanıtılmış ve ardından bir makyaj operasyonu geçirmişti. Kia henüz resmi teknik özellik veya tanıtım tarihi açıklamış değil. Fiyatı konusunda da bilgi yok. Otomobilin 2027'de duyurulması ve 2028'in başında piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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