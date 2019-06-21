Apple'ın çok tartışılan Mac Pro tasarımı bu kez de Portekizli mühendislik öğrencileri tarafından ele alındı. Kullandıkları mini bilgisayar Raspberry Pi'yi, 3 boyutlu yazıcı kullanarak bir kasanın içerisine alan öğrenciler, daha sonra bu kasayı IKEA'dan aldıkları bir rendenin içine yerleştirdiler. Öğrenciler, geliştirdikleri tasarımı YouTube üzerinden de paylaştı.

Teknoloji devi Apple, bu ayın başlarında Mac Pro 2019'u duyurdu. Apple'ın bu güçlü masaüstü bilgisayarı, hem fiyatı hem de ilginç tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle bu bilgisayarı almak neredeyse imkansız olsa da benzer tasarımı hayatımıza bir şekilde dahil edebiliriz. Portekizli mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen bir tasarım, Raspberry Pi'yi içine alarak Mac Pro görünümüne sahip olmasını sağlıyor. İşte o tasarım;

Öğrenciler, bu tasarımı oluşturabilmek için ilk olarak 3 boyutlu yazıcı kullandılar ve Raspberry Pi için özel bir kasa ürettiler. Raspberry Pi'yi bu kasanın içerisine yerleştiren öğrenciler daha sonra da IKEA'dan bir rende satın aldılar. Bu rende zaten IKEA tarafından da Apple ile dalga geçmek için kullanılmıştı. Rendenin altına 4 adet ayak ekleyen öğrenciler, rendenin bir yanını keserek Raspberry Pi'nin giriş bölmelerini açtılar. Sonrasında da ortaya bu tasarım çıkmış oldu.

Portekizli mühendislik öğrencileri hazırladıkları bu tasarımı YouTube üzerinden de yayınladılar. İşte o video;