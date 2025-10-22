Xbox Patronu, Yeni Nesil Xbox'ın Bazı Özelliklerini Açıkladı (Xbox Bir Oyuncu Bilgisayarına mı Dönüşüyor?)

Xbox Başkanı Sarah Bond, verdiği yeni bir röportajda şirketin yeni nesil konsolunun nasıl çalışacağına dair bazı ipuçları paylaştı.

Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolu hakkında detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Xbox Başkanı Sarah Bond, Mashable’a verdiği röportajda, yeni konsolun yalnızca bir oyun cihazı değil, aynı zamanda PC benzeri bir deneyim sunacağını söyledi. Bond, “Yeni nesil konsol çok üst düzey, özenle tasarlanmış bir deneyim olacak. Elimizdeki el konsolunda (Xbox Ally X) bu vizyonun bazı ipuçlarını görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Yeni Xbox’un Windows tabanlı bir sistem üzerinde çalışacağı ve tek bir mağazaya bağlı kalmadan, geniş bir oyun kütüphanesine erişim sağlayacağı konuşuluyor. Microsoft’un AMD ile uzun vadeli ortaklığı ve “Xbox deneyimini tek bir cihaza ve mağazaya hapsetmeme” stratejisi de bu iddiaları güçlendiriyor. Bu da yeni konsolun yalnızca bir donanım değil, farklı üreticilerin cihazlarıyla da genişleyebilen bir ekosistem olacağı anlamına geliyor.

Yeni nesil Xbox, konsol-PC karışımı olacak

Sarah Bond, yeni Xbox’un “donanım nesilleri arasında şimdiye kadarki en büyük teknik sıçramayı” sunacağını söylüyor. Bu açıklama, Windows ile Xbox’un birleştiği yeni bir dönemin kapılarını aralayacak gibi. Şirketin yeni el konsolu Xbox Ally X, yüksek fiyatına rağmen kullanıcı ilgisini ölçmek için bir test niteliği taşıyor. Bu yüzden belki de bu cihaz, gelecekteki hibrit Xbox deneyiminin ilk adımı.

Eğer söylentiler doğruysa Microsoft’un yeni konsolu yalnızca Xbox servisi değil, doğrudan bir PC gibi tüm platformlara da erişmenizi sağlayan bir konsol olacak. Yani teknik olarak hem PC hem konsol diyebiliriz.

Peki siz böyle bir cihazı satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.