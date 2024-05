Yeni bir iddia, yeni nesil Xbox’ın 2026’da geleceğini ortaya koydu. Ayrıca bir oyunla birlikte tanıtılacağı da ifade edildi.

Xbox, son zamanlarda hiç iyi günlerden geçmiyordu. Şirketin Hi-Fi Rush geliştiricisi Tango Gameworks de dahil olmak üzere 4 büyük stüdyosunu kapatma kararı aldığını görmüştük. Bunun yanı sıra artık oyunlarını tüm platformlara da getirmeye başlamıştı.

Tüm bunlar devam ederken bugün yeni Xbox konsollarını bekleyenleri ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yeni bir sızıntı, şirketin yeni nesil Xbox’ı beklenenden çok daha erken bir tarihte çıkarabileceğini ortaya koydu.

Yeni Xbox, Call of Duty oyunuyla birlikte 2026’da tanıtılabilir

Call of Duty sızıntılarıyla tanınan TheGhostofHope’un güvenilir kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre şirket, 2026 yılını hedefliyor. Bu da herkesin beklediğinden çok daha erken çıkış yapabileceği anlamına geliyor.

Aslında şimdiye kadar yeni Xbox’ların çıkışı hakkında iddialar duymuştuk. Örneğin Haziran 2023’te ortaya atılan bir iddia, Microsoft’un 2028’i hedeflediğini göstermişti. Ancak aralıktaki bir sızıntı ise 2026’yı işaret etmişti. Şimdi gelen iddia da aralıktaki söylentiyi destekledi.

Bunun dışında yeni konsolun veya konsolların bir Call of Duty oyunuyla tanıtılacağı da gelen bilgiler arasında. Yani yeni Xbox’ın çıkış oyunu Call of Duty’nin o yıl çıkacak oyunu olabilir. Tabii ki bu oyun hakkında şu an için hiçbir bilgi yok.

Yeni nesil Xbox’ın AMD Ryzen 5 işlemciye sahip olabileceği söyleniyor. Ayrıca PS6’dan daha uygun fiyatlı olacağı iddiaları da mevcut. Cihaz hakkında bildiklerimiz bu kadar. Xbox satışlarının gittikçe düştüğünü düşündüğümüzde Microsoft’un artık cidden rekabet edebilecek bir donanım sunması gerektiğini söyleyebiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.