İddiaya göre Microsoft, yeni nesil Xbox'ı 2026'da, yani beklenenden 2 yıl daha erken tanıtacak. Ayrıca Zen 5 CPU'yla geleceği ve PS6'dan daha ucuz olacağı da söylentiler arasında.

Oyunseverler, Xbox Series X/S’in tanıtımının üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmesinin ardından yeni nesil konsolların ne zaman tanıtılacağını ve ne gibi özelliklere sahip olacağını merak ediyordu. Bugün bu konuda önemli iddialar ortaya atıldı.

Sızıntılarıyla tanınan RedGamingTech’in YouTube üzerinden paylaştığı ve konuya yakın kaynaklara dayandırdığı videoya göre Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarının beklenenden daha erken bir tarihte, 2026’da duyuracak.

Yeni Xbox’ın, Zen 5’le geleceği ve PS6’dan daha ucuz olacağı öne sürüldü

Xbox Series X/S

İddiaya göre yeni Xbox, AMD Zen 5 CPU’ya sahip olacak. Bunun daha önce çıkan bilgilerle çeliştiğini söylemek gerek. Microsoft ile ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile arasındaki Activision satın alımı hakkındaki davada ortaya çıkan belgeler, konsolun Zen 5 değil, Zen 6 işlemciyle geleceğini ortaya koymuştu. Şimdiki sızıntıya göre yeni nesil Zen mimarisinin o zamana yetişmemesi, şirketin Zen 5’e yönelmesinin sebebi olacak. Zen 5’in 2024’te çıkacağı tahmin ediliyor.

Buna ek olarak iddiaya göre yeni konsol, PS6’dan daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürülecek. Konsolun erken çıkması, muhtemelen PS6’dan donanım açısından daha aşağıda olmasına neden olacak. Bu yüzden de daha ucuza satılması bekleniyor.

Şu ana kadar çıkan bilgilere göre Sony, PS6’yı 2028’de tanıtmayı planlıyor. 2024 sonu için ise PS5 Pro iddiaları mevcut. FTC davasındaki belgeler, hem yeni Xbox hem de PS6 için 2028’i işaret etmişti. Ancak bugünkü bilgiler doğruysa Microsoft, planlarında büyük değişikliklere gitti. Tabii ki kesin konuşmak şimdilik mümkün değil, belki de planlar hiç değişmemiştir ve hâlen 2028 hedefleniyordur. Ayrıca Microsoft’un Series X/S’te olduğu gibi biri üst biri alt seviye iki konsolla mı karşımıza çıkacağı da büyük merak konusu.



Yeni Xbox’ın neden PS6’dan önce çıkabileceğine de bakalım. İddiaya göre Microsoft, yeni nesilde bir mesaj vermek istiyor ve tıpkı PS3’ten 1 yıl önce çıkan Xbox 360’daki gibi başarı yakalamayı planlıyor. Donanım düşük olsa da ucuz fiyat muhtemelen Microsoft için bir avantaj sağlayacak. Ancak şirket, takip eden yıllarda bir donanım revizyonu yapma ve PS6’ya yetişme fırsatına sahip olacak. Neler olacağını göreceğiz.