Microsoft, ABD'de görülen davada yeni nesil Xbox ile PlayStation 6'nın ne zaman çıkacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan son açıklama, yeni konsollar için tarihin netleştiğini gözler önüne seriyor.

Video oyun dünyasının önde gelen isimleri; Microsoft ile Sony, 2020 yılında yepyeni oyun konsollarını piyasaya sürdüler. Evet, PlayStation 5 ile Xbox Series X/S'ten bahsediyoruz. Birkaç ay sonra, bu konsolların piyasaya sürülüşlerinin üzerinden tam 3 yıl geçmiş olacak. Peki bu konsollar ne zaman "eskiyecek"?

Sony, PlayStation 4'ü 2013 yılında piyasaya sürdü. Yani PlayStation 4 ile PlayStation 5 arasında 7 yıl gibi bir süre vardı. Benzer şekilde, Xbox One da 2013 yılında piyasaya sürüldü. Hal böyle olunca Microsoft ile Sony'nin bir sonraki nesil konsolları arasında da 7 yıl fark olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir düşünceniz varsa çok da haksız değilsiniz. Çünkü Microsoft da sizin gibi düşünüyor.

Microsoft'a göre yeni Xbox ile PlayStation 6, 2028 yılında piyasaya sürülecek!

Microsoft'un 68 milyar dolar karşılığında Call of Duty'nin geliştiricisi Activision'ı satın almak istemesi üzerine Sony'nin açtığı davanın duruşmasında, Microsoft'tan konuyla ilgili bazı açıklamalar geldi. Şirket, mahkeme dosyaları arasına da giren açıklamada, yeni nesil Xbox ile PlayStation 6'nın 2028 yılında piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade edildi.

Aslına bakacak olursak bu durum pek de şaşırtıcı olmadı. Çünkü bundan birkaç ay önce Birleşik Krallık, Microsoft'un Activision'ı satın alma sürecini inceledi ve bununla ilgili birkaç belge paylaştı. Paylaşılan o belgelerde, Sony'nin PlayStation 6 için 2027 yılından daha öncesini düşünmediği belirtiliyordu. Geldiğimiz son noktada, artık hem yeni nesil Xbox'ın hem de PlayStation 6'nın 2028 yılında çıkacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz.