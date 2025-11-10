Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yeni State of Play Duyuruldu: Hangi Oyunlar Tanıtılacak? Ne Zaman Gerçekleşecek?

Sony yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceğini ve bu etkinliğin Japon oyunlarına özel olacağını duyurdu. İşte etkinliğe dair tüm detaylar!

Yeni State of Play Duyuruldu: Hangi Oyunlar Tanıtılacak? Ne Zaman Gerçekleşecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, 12 Kasım'da yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. “State of Play Japan” adıyla duyurulan etkinlik, Japonya ve Asya kökenli oyunlara odaklanacak ve 40 dakikadan uzun sürecek.

Söylentilere göre etkinlikte yalnızca büyük yapımlar değil, aynı zamanda dikkat çeken bağımsız yapımlar da yer alacak. Sunuculuğunu ünlü Japon seslendirme sanatçısı Yuki Kaji’nin üstleneceği etkinlikte yeni oyun tanıtımları, geliştirici röportajları ve daha önce görülmemiş kamera arkası görüntüleri izleyicilerle buluşacak.

Yeni State of Play'de hangi oyunları göreceğiz?

2

Yayın Japon oyunlarına odaklanacağından Japonca olarak yapılacak ancak İngilizce altyazı desteği de sunulacak. İlk gelen bilgiler Final Fantasy, Yakuza ve Persona gibi popüler serilerden yeni bir şeyler göreceğimiz yönünde ama şimdilik resmî bir bilgi yok.

Nasıl izlenir?

Yeni State of Play'i canlı izlemek istiyorsanız; yarın yani 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'da buradaki PlayStation YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

İDDİA: Bir Rockstar Çalışanı, GTA 6'nın Neden Ertelendiğini Açıkladı (Eyvah Eyvah) İDDİA: Bir Rockstar Çalışanı, GTA 6'nın Neden Ertelendiğini Açıkladı (Eyvah Eyvah)
Bugüne Kadar Toplam Kaç GTA 5 Satıldığı ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı Bugüne Kadar Toplam Kaç GTA 5 Satıldığı ve Kaç Para Kazandığı Açıklandı
Playstation

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

[6-10 Kasım] Steam'de Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olan Oyunlar Açıklandı: 4.800 TL Değerinde 5 Oyun Birden!

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

Kasım 2025: Türkiye'deki En Ucuz Otomatik Vites Otomobiler

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

GTA 6'nın Ertelenmesine Üzülenlere: Duyurulduktan 14 Yıl Sonra Piyasaya Sürülen, Dünyanın Geliştirilmesi En Uzun Süren Oyunu Duke Nukem Forever'ın Şaşırtan Hikâyesi

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Kasım 2025: Türkiye'de En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim