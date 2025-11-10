Yeni State of Play Duyuruldu: Hangi Oyunlar Tanıtılacak? Ne Zaman Gerçekleşecek?

Sony yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceğini ve bu etkinliğin Japon oyunlarına özel olacağını duyurdu. İşte etkinliğe dair tüm detaylar!

Sony, 12 Kasım'da yeni bir State of Play etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. “State of Play Japan” adıyla duyurulan etkinlik, Japonya ve Asya kökenli oyunlara odaklanacak ve 40 dakikadan uzun sürecek.

Söylentilere göre etkinlikte yalnızca büyük yapımlar değil, aynı zamanda dikkat çeken bağımsız yapımlar da yer alacak. Sunuculuğunu ünlü Japon seslendirme sanatçısı Yuki Kaji’nin üstleneceği etkinlikte yeni oyun tanıtımları, geliştirici röportajları ve daha önce görülmemiş kamera arkası görüntüleri izleyicilerle buluşacak.

Yeni State of Play'de hangi oyunları göreceğiz?

Yayın Japon oyunlarına odaklanacağından Japonca olarak yapılacak ancak İngilizce altyazı desteği de sunulacak. İlk gelen bilgiler Final Fantasy, Yakuza ve Persona gibi popüler serilerden yeni bir şeyler göreceğimiz yönünde ama şimdilik resmî bir bilgi yok.

Nasıl izlenir?

Yeni State of Play'i canlı izlemek istiyorsanız; yarın yani 11 Kasım'ı 12 Kasım'a bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'da buradaki PlayStation YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.