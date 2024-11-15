Bilim insanları, veri merkezlerinin çok daha efektif hâle gelmesinin yolunu açacak bir materyal keşfetti.

Bulut bilişim teknolojileri ve yapay zekâ araçları günümüzde çok popüler olsa da, ne yapay zekâ teknik olarak bir zihin ne de bulut aslında bir bulut. Günümüzün pek çok bilişim hizmeti için veri merkezlerine ihtiyaç duyuyoruz. Veri merkezleri de oldukça yüksek maliyete sahip, firmalara nükleer santraller aldıracak ya da kurduracak kadar çok enerji tüketen ve yaydıkları ısıyla çevreye önemli etkileri olan yapılar.

Şu anda kullanılan veri merkezlerinin büyük kısmı, kaba ve yüksek enerji tüketimine sahip soğutma sistemleri kullanıyor ve bilgilerimizin tutulduğu donanımlar bu sistemlere emanet. Veri merkezlerinde harcanan enerjinin yaklaşık %40'lık kısmı soğutma için kullanılıyor. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir materyal ise bu sorunu çözmeyi sağlamaya aday.

Yüzde 13 daha verimli

ABD'deki Teksas Üniversitesi ve Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni materyal, saatlik 8 terawattı bulan enerji tüketimini yüzde 13 oranında azaltmayı sağlayabilecek. Termal arayüz materyali (TIM) adı verilen bu malzeme organik yapıya sahip.

TIM, aktif durumdaki elektronik bileşenlerden ısının çekilme hızını arttırarak bu fazla ısıyı suya ya da soğutucuya aktarıyor. Böylece fazla olan ısı sistemden uzaklaştırılabiliyor. Bu da aktif soğutma sistemlerine olan talebi azaltıyor. Bu sistemler arasında fanlar ve sıvı soğutma sistemleri de yer alıyor.

Yapılan testlerde TIM, önde gelen termal macunlardan daha iyi soğutma ve ısı aktarımı sağlarken sistemin her noktasından da ısı çekmeyi başardı. TIM ayrıca ısı pompasının da yüzde 65 daha az enerji harcamasını sağladı.

Araştırma Nature Nanotechnology'de yayımlandı.