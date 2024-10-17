Amazon, 3 farklı şirketle nükleer enerji anlaşması imzaladı. Şirket, üretilen enerjiyi yapay zekânın gelişimi için kullanacak. İşte detaylar...

Yapay zekâ sektörü, şirketlerin enerji ihtiyacını ciddi anlamda artırdı. Hâl böyle olunca firmalar, sorunu çözebilmek için çeşitli yollar aramaya başladılar. Yaşanan son gelişmeler, teknoloji şirketlerinin ortak çözümünün nükleer enerji olduğunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Microsoft ile Google'ın yapay zekâ teknolojileri için nükleer enerji anlaşmaları yaptıklarından bahsetmiştik. Şimdi bunlara Amazon da eklendi. Amazon tarafından yapılan açıklamada, 3 farklı firma ile anlaşma yapıldığı ve bunun için milyonlarca dolar harcandığı ifade edildi.

Amazon, bu anlaşmalarla nasıl kazanımlar elde edecek?

Amazon ile anlaşma imzalayan firmalardan bir tanesi, Energy Northwest isimli şirketti. Küçük modüler reaktörler geliştiren firma, Amazon'a 960 megawatt'a kadar enerji imkânı sunacak. Dominion Energy ve X-energy isimli firmalarla yapılan anlaşmaların detayları ise şimdilik belli değil.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Amazon AWS CEO'su Matt Garman oldu. Garman, artan müşteri taleplerini daha iyi karşılayabilmek için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduklarını söyledi. "Nükleer enerji, operasyonlarımıza güç sağlamamıza ve müşterilerimizin artan taleplerini karşılamamıza yardımcı olabilecek güvenli bir karbonsuz enerji kaynağıdır." diyen Garman, bu anlaşmaları kapsayan bölgelerdeki yerel halka ekonomik fayda sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.