Bu Yıl Çıkış Yapacak 'Zombi Felaketi' Temalı 10 Oyun (18+)

2020, birçok noktada olduğu gibi oyun dünyası için de iyi bir yıl değildi. Tüm dünyada etkisini ağır bir şekilde hissettiren koronavirüs salgını birçok oyunun ertelenmesine neden oldu. Bu süreçte evden çalışmaya alışan geliştiriciler, 2021 için yeni oyunları yavaş yavaş duyurmaya başladı. Tabi ki oyun dünyasının sevilen zombi oyunları türünden de birçok yeni oyunun 2021’de çıkması bekleniyor. Bu içeriğimizde önümüzdeki dönem çıkacak yeni zombi oyunlarına bir göz atıyoruz.

Zombi oyunları, tıpkı zombiler gibi ölmek nedir bilmiyor. Her geçen yıl zombi türünde birçok oyun çıkış yapsa da zombi temalı oyunların popülerliği hiç azalmıyor gibi duruyor. Zira 2021 yılında da birçok gelecek vadeden ve güzel görünen zombi oyunu çıkış yapmaya hazırlanıyor.

2021 yılında çıkacak zombi oyunları arasında PC’ye gelecek PS4 oyunu Days Gone, multiplayer yeni Resident Evil oyunu ve Rainbow Six: Quarantine isimli zombi temalı yeni bir Rainbow Six modu da bulunuyor. Hazırsanız hep beraber 2021 yılında çıkacak yeni zombi oyunlarına yakından bir göz atalım.

2021 yılında çıkış yapacak yeni zombi oyunları:

Resident Evil RE:Verse

Evil Dead: The Game

SYNCED: Off-Planet

A Way To Be Dead

After the Fall

The Last Stand: Aftermath

The Day Before

Back 4 Blood

Resident Evil Village

Dying Light 2

Türün en popüler serilerinden Resident Evil RE:Verse

Geliştirici: CAPCOM

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

CAPCOM, bir süredir devam ettirdiği her sene yeni bir Resident Evil remake yapımına bu yıl ara veriyor. Yeni oyun Resident Evil Village’ın bu sene çıkacak olması buna etken olurken, stüdyo bir de sürpriz şekilde multiplayer bir Resident Evil oyununu piyasaya sürüyor. Özellikle PUBG’nin yapımcısı Tencent’in zombi temalı yeni PvE/PvP oyunu yaptığı, Left 4 Dead’in Back 4 Blood olarak geri döndüğü ve Rainbow Six’in yeni zombi temalı mod çıkardığı 2021’de; CAPCOM’da bu pastadan payını almak istiyor.

Resident Evil RE:Verse, Resident Evil dünyasından iyi ve kötü karakterleri oynayabildiğimiz PvE ve PvP modlara sahip çok oyunculu bir oyun olacak. Oyunun kapalı betası hâlihazırda bazı oyuncular tarafından test edilmiş durumda ve mevcut oynanışa göre oyunun Resident Evil 2 Remake üzerine kurulu olduğunu görebiliyoruz. Bunun dışında Resident Evil RE:Verse’de zombi nişancı oyunlarında daha önce görmeye alışık olmadığımız şekilde bazı özellikler bulunuyor. Bunlardan en ilginci bir insan karakter oynarken öldüğümüz taktirde, biyolojik silaha yani oldukça güçlü bir zombiye dönüşüyoruz. Bu dönüştüğümüz zombini gücü ise sahip olduğumuz virüs kapsüllerine göre değişiyor.

Geç de olsa modern oyun dünyasına geçiş yapan Evil Dead: The Game

Geliştirici: Saber Interactive

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Kült korku ve komedi filmi serisi Evil Dead, bu sefer zombi teması ile oyun dünyasına yeniden giriş yapıyor. 2020 yılının The Game Awards etkinliğinde duyurulan Evil Dead: The Game, arena tabanlı PvE ve PvP modları bulunan bir oyun olacak. Evil Dead film ve oyun serilerinden birçok karaktere ev sahipliği yapacak Evil Dead: The Game’de bu karakterler yetenek ağaçlarına ve farklı silahlara sahip olacak.

Ayrıca Bruce Campbell’in oyunda Ash Williams olarak bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Arkadaşlarımızla birlikte Evil Dead karakterleri olarak zombi biçme zevkini yaşayabileceğimiz Evil Dead: The Game, belki de birçoğumuzun beklediği Evil Dead oyunu değildi fakat yine de oyun oldukça eğlenceli olacağa benziyor.

PUBG'nin yapımcısı Tencent'ten SYNCED: Off-Planet:

Geliştirici: NExT Studios

Platformlar: PC

PUBG’nin yayıncı şirketi Tencent, PUBG temellerine dayalı yeni bir zombi oyunu SYNCED: Off-Planet’i bu yıl içerisinde yayınlamaya hazırlanıyor. Yani aslında oyunda savaşacağımız karakterler nano teknoloji ile insanlıktan çıkmış insanlar olsa da oyunlarda görmeye alıştığımız zombilere epey bir benziyorlar. PvE ve PvP modlara sahip olacak bu oyun, konsepti gereği PUBG’den farklı olarak loot yapma, eşya oluşturma ve hayatta kalma gibi zombi oyunlarında görmeyi sevdiğimiz elementlere sahip olacak.

Nvidia’nın Işın İzleme teknolojisini destekleyen SYNCED: Off-Planet, Işın İzleme ile oldukça güzel görünüyor ve sistemleri zorlayacak bir oyun olacak gibi duruyor. Özellikle arenasının PUBG gibi büyük olacağını ve bitmek bilmeyen zombi sürüleri ile dolacağını düşünürsek, SYNCED: Off-Planet büyük ihtimalle ekran kartlarımızı yumurta pişirecek konuma getirecek.

Korkudan tir tir titretme iddiası olan A Way To Be Dead:

Geliştirici: Crania Games

Platformlar: PC

Oldukça yoğun korku elementleri barındıracak yeni zombi oyunu A Way To Be Dead, özellikle Dead by Daylight sevenlerin merakla beklediği bir yapım. Zombi salgınının patlak verdiği bir hastanede geçen A Way To Be Dead, multiplayer bir oyun olacak ve takımlar zombiye dönüşmüş bir doktor ve onu öldürmeye çalışan 4 insan olarak ikiye ayrılacak. Ayrıca oyunda ilk başta 3 farklı karakter sınıfı ve 10 farklı oynanabilir karakter de olacak. Oyunun çıkışından sonra karakter seçeneklerinin arttırılması bekleniyor.

Bir kişinin canavarı oynadığı ve diğerlerinin onu öldürmeye çalıştığı oyunlara son zamanlarda oldukça alıştık ve bu türde oldukça fazla oyun çıkmaya başladı. Fakat A Way To Be Dead, eski Silent Hill ve Resident Evil oyunları benzeri atmosferi ile bu oyunların arasından sıyrılmayı başaracak gibi duruyor.

Eğer normal ekrandan korkmak yetmiyorsa sanal gerçeklik verelim: After the Fall

Geliştirici: Vertigo Games

Platformlar: PC, PS4

En sevilen VR zombi oyunlarından olan Arizona Sunshine’ın geliştiricisi Vertigo Games, 2021’de yeni bir VR zombi oyunu yayınlamaya hazırlanıyor. Arizona Sunshine’ın üzerine epey bir yenilik getiren After the Fall, birbirinden güzel ve yaratıcı silahlara da ev sahipliği yapıyor. Multiplayer odaklı olan After the Fall, zombi salgını nedeniyle gerçekleşen kıyametten 20 sene sonra Los Angeles şehrinde geçiyor. Sanat ve atmosfer kısmında Borderlands havası taşıyan After the Fall, uzun bir süre VR oyuncularının favori zombi nişancı oyunu olacak gibi duruyor.

Bağışlar sayesinde gerçeğe dönüşen The Last Stand: Aftermath:

Geliştirici: Con Artist Games

Platformlar: PC

Kickstarter üzerinden toplanan bağışlar ile yapılan The Last Stand: Aftermath, Flash oyunların bilinen ismi Armor Games tarafından yayınlanıyor olacak. Bunun nedeni ise aslında The Last Stand’in, Armor Games’in çok sevilen Flash oyunu olması. İzometrik bakış açısına sahip olduğumuz The Last Stand: Aftermath, oldukça düşük bütçe ile yapılmasına rağmen gayet güzel görünüyor. Kendi başınıza zombi kesip hayatta kalmaya çalışacağınız Diablo benzeri güzel bir oyun arıyorsanız, The Last Stand: Aftermath beklediğiniz oyun olabilir.

Dramatik hikayesi ile heyecan yaratan The Day Before:

Geliştirici: FNTASTIC

Platformlar: PC

2021’de çıkması beklenen zombi oyunlarının belki de en güzel görüneni The Day Before, bir zombi oyunundan fazlası olacak gibi duruyor. The Last of Us, Days Gone, Resident Evil 2 Remake ve daha birçok sevdiğimiz modern zombi oyunlarının birleşiminden oluşmuş gibi duran The Day Before, büyük gerçekçi görünen bir şehirde geçiyor ve bu şehirde sizinle aynı zamanda gerçek oyuncular da bulunuyor.

Bu kocaman şehirde hayatta kalmaya çalışırken bir yandan loot yapıp yeni eşyalar üretiyor, bir yandan diğer oyuncular ile aksiyonlar içerisine girebiliyor ve aynı zamanda zombilerle de savaşabiliyoruz. Oyunun yayınlanan küçük oynanış videosunun ise izleyenleri heyecanlandırmaması mümkün değil. Fakat ne yazık ki Cyberpunk 2077’de de durum bu şekildeydi ve ortaya çıkan ürün birçoğumuzu hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden The Day Before’un nasıl bir oyun olacağını hep birlikte ilerleyen zamanlarda görebileceğiz.

Left 4 Dead efsanesi küllerinden doğacak Back 4 Blood

Geliştirici: Turtle Rock Studios

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Belki de 2021’in genel olarak en çok beklenen oyunlarından biri olan Back 4 Blood, Left 4 Dead oyunlarının ruhunu yaşatacak yeni multiplayer zombi kesme oyunu olacak. Oyun oldukça basit, Left 4 Dead oyunlarında olduğu gibi siz ve yanınızdaki birkaç arkadaşınız, bitmek bilmeyen zombi sürülerini deşiyor ve güvenli noktaya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat Left 4 Dead oyunlarına göre Back 4 Blood, birçok farklı zombi türüne, silaha, bölüme ve oyun moduna ev sahipliği ediyor. Back 4 Blood hakkında daha detaylı bilgiye buradan göz atabilirsiniz.

Yeni nesil Ölümcül Deney Resident Evil Village

Geliştirici: CAPCOM

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Resident Evil serisi her ne kadar son oyunları ile zombi oyunundan çok değişik türde canavarların yer aldığı korku oyunu serisine dönüşmüş olsa da 2021’in çok beklenen oyunu Resident Evil Village, hâlâ özünde bir zombi oyunu. Resident Evil 7’nin bıraktığı yerden Ethan Winters’ın hikâyesine devam edeceğimiz Resident Evil Village’da, serinin ünlü ismi Chris Redfield da boy gösterecek.

Resident Evil Village’da ise karşımıza tam bir canavar panayırı çıkacak gibi duruyor. Oyunda değişik canavarlar, kurtadamlar, vampirler ve daha birçok çılgın varlık yer alacak. Bu kadar farklı canavarın arasında nasıl hayatta kalacağız gerçekten biz de bilmiyoruz.

Bir türlü gelemeyen Dying Light 2

Geliştirici: Techland

Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

İlk oyunu ile tadı damağımızda kalan zombi türünün belki de en iyi oyunlarından olan Dying Light’ın ikinci oyunu nihayet bu sene çıkıyor. Ortada henüz kesin bir tarih olmasa da Techland oyuncuların 17 Mart tarihini beklemesini söylüyordu. Aynı zamanda Dying Light 2 bekleyenlerin 2021’de hazır olmaları gerektiğini belirten stüdyonun önümüzdeki günlerde bir çıkış tarihi vermesi bekleniyor.

Olağanüstü açık dünyası, eşya sistemi, hikâyesi ve parkurları ile göz dolduran Dying Light, ilk oyunun DLC’si The Following’de olduğu ikinci oyunda da daha çok insanlar arasındaki anlaşmazlıklara yoğunlaşacak gibi duruyor. Dying Light 2’de kıyamet sonrası yeni sosyal grupların ortaya çıkışına tanık olacağız ve ilk oyuna göre daha büyük bir harita, daha fazla dövüş çeşitliliği ve verdiğimiz kararların oyun dünyasını etkilemesi gibi rol yapma elementleri bizleri bekliyor olacak. Umarız Dying Light 2 yeniden ertelenmez ve bu güzel hikâyeye daha da etkili bir şekilde devam edebiliriz.

Zombi oyunları, 2021 yılında ve gelecek yıllarda da mezarlarından tekrar çıkarak peşimizi bırakmayacak gibi duruyor. Bu listede bahsedemediğimiz daha birçok küçük ve büyük zombi oyunu 2021 yılı içerisinde çıkış yapıyor olacak. Sizler de en çok beklediğiniz zombi oyunlarını bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.