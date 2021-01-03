Yeni Left 4 Dead: İşte Back 4 Blood Hakkında Tüm Detaylar

Çok oyunculu FPS oyunlarının bu denli popüler olmasına ön ayak olan Left 4 Dead, devamını birçok oyuncunun beklediği bir yapımdı. Nihayet o gün geldi çattı. Left 4 Dead efsanesi Back 4 Blood oyunu ile devam edecek. Left 4 Dead’in ruhunu yaşatacak Back 4 Blood hakkında tüm bilinen detayları bu içeriğimizde aktarıyoruz.

Zombi ve nişancı türünün oldukça başarılı temsilcisi olan Left 4 Dead, çok oyunculu FPS oyunlarının 2000’lerin başında bu denli popüler olmasını sağlayan oyunların başında geliyor. Her ne kadar resmi bir devam oyunu olmasa da Turtle Rock Studios Left 4 Dead’in oynanışını temel alan yeni Back 4 Blood oyununu çıkarmaya hazırlanıyor.

The Game Awards etkinliğinde bazı detayları paylaşılan Back 4 Blood, çok sevdiğimiz multiplayer Left 4 Dead atmosferini, yeni grafikler ve geliştirilmiş oynanış ile sistemlerimize yeniden getiriyor olacak. Eğer arkadaşlarınızla zombi avlamak için sabırsızlanıyorsanız, Back 4 Blood çıkana kadar oyun hakkında bilinen tüm detaylara hep beraber yakından bir göz atalım.

Back 4 Blood nasıl bir oynanış sunacak?

Oynanış yönünden Back 4 Blood, Left 4 Dead’e doğal olarak bir hâyli benziyor. Yine toplam 4 kişi olarak oynayacağınız ana görevlerde tek başınıza oyuna girerseniz size 3 yapay zekâ yoldaş eşlik edecek. Bu yapay zekâ oyuncular ise silah ve yetenekler bakımından birbirinden farklı olacak. Oyunun asıl amacı ise 4 arkadaş olarak beraber oynak ve ilerlemek olacak. Bölüm tasarımları da bir hâyli Left 4 Dead’e benzeyen Back 4 Blood’da her bölüm zombi sürülerini yok ederek güvenli odaya ulaşmaya çalışacaksınız.

Back 4 Blood ayrıca oyunun atası Left 4 Dead’e göre daha fazla silaha, oynanabilir karaktere, görevlere, haritalara ve zombi türlerine sahip olacak. Yani Back 4 Blood her bakımından Left 4 Dead’e göre daha gelişmiş ve çok daha büyük bir oyun olacak.

Back 4 Blood’ın hikâyesi nasıl olacak?

Her ne kadar çoklu oyuncu oynanış şekline odaklansa da Back 4 Blood’da belli bir hikâye ve yapay zekâ desteğiyle tek başınıza oynayabileceğiniz hikâye bölümleri bulunacak. Back 4 Blood, Left 4 Dead’de olduğu gibi zombilerin ele geçirdiği bir dünyada geçiyor. Oyunun tanıtım fragmanında görüldüğü üzere bir grup araştırmacı Kanada’da bulunan Pingualuit Krateri’nde solucan benzeri bir yabancı canlı türü keşfediyor.

Laboratuvarda üzerine araştırma yapılan Devil Worm adı verilen bu solucan araştırmacıları enfekte ediyor ve böylece önüne geçilemez bir zombi salgını başlıyor. Sadece bir avuç insanın hayatta kaldığı ve yaşam mücadelesi verdiği bu dünyada, Ridden adı verilen zombiler ile savaşan Cleaners isimli ekibin üyelerini canlandırıyoruz.

Back 4 Blood, hangi çevrimiçi modlara sahip olacak?

Ana hikâye bölümlerini yapay zekâ ile tek başına oynayabildiğimiz gibi online olarak başka oyuncularla veya arkadaşlarımızla da oynayabileceğiz. Ana bölümlerin yanı sıra farklı zorluk seviyelerinde dönüp dönüp tekrar arkadaşlarımızla yeteneklerimizi test edebileceğimiz meydan okuma bölümleri de bulunacak.

Tüm bu bölüm modlarının yanı sıra Back 4 Blood’ın asıl büyük çevrimiçi modu PvP olacak gibi duruyor. 8 kişilik bu modda her takım 4 kişiden oluşacak ve bir ekip Cleaners olurken diğer ekip ise Ridden isimli zombilerden oluşacak.

Back 4 Blood’ı Left 4 Dead’den ayıran noktalar neler?

Her ne kadar yaygın bir şekilde Back 4 Blood’ın “Left 4 Dead 3” olacağı düşünülse de aslında bu yeni oyun birkaç temel noktada Left 4 Dead’den ayrılıyor. Öncelikle oynanabilir karakterler yönünden Back 4 Blood, bir önceki oyuna göre çok daha fazla seçenek, daha derin hikâye ve karakter özellikleri sunuyor. Back 4 Blood’ı Left 4 Dead’den asıl ayıran nokta ise oyun başında belirli destelerden çekeceğiniz rastgele kartlar oluyor. Ayrıca bu kartları sadece insan takımı seçmiyor.

Oynayacağınız bölümde karşılaşacağınız zombiler de çeşitli kartlara sahip oluyor. Bu kartlar ise temel olarak bazı güçlendirmeler veriyor veya oyuna hangi silahla başlayacağınızı belirleyebiliyor. Bunların yanı sıra bu kartlar karakterlerimizi bir yönden güçlendirirken aynı zamanda bazı noktalarda zayıflatmalar da verebiliyor. Oyunun çevrimiçi kısmını epey bir çeşitlendirecek bu özellik, Back 4 Blood’ı diğer zombi nişancı oyunlarından ayıran en büyük nokta oluyor.

Back 4 Blood çıkış tarihi ve çıkacağı platformlar:

Sürpriz bir şekilde Back 4 Blood, The Game Awards etkinliğinde çıkacağı kesin tarih ve geleceği platformlar ile birlikte açıklandı. Eğer geliştirme sürecinde bir aksilik yaşanmazsa Back 4 Blood, 22 Haziran 2021 tarihinde tüm dünyada aynı anda satışa sunulacak. 17 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasında kapalı alfası gerçekleşen oyunun geri dönüşler doğrultusunda geliştirme süreci 22 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Henüz çapraz platform desteği olup olmayacağı bilinmeyen Back 4 Blood, belirlenen tarihte PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformlarına aynı anda çıkış yapacak . Ayrıca 2021 yılı içerisinde Back 4 Blood’ın açık betası da yapılacak.

Back 4 Blood oynanış videosu:

Oynanış videosunda gördüğümüz üzere Back 4 Blood, bir önceki oyun Left 4 Dead’den daha büyük ve daha aksiyonlu bir şekilde gelecek. Ayrıca arada geçen 10 yıllık sürede grafiklerin ve oyunun genel atmosferinin ne kadar güzel bir hâle getirildiğini de görmek mümkün. Bunların yanı sıra kart sistemini, karakter çeşitliliğini ve devasa zombi sürülerini de kapalı alfa oynanış videosunda izleyebiliyoruz.

Back 4 Blood hakkında bilinen detaylar şu an için bu kadar. Oyunun açık betasına kadar geliştirici ekip Turtle Rock Studios, oynanışa dair belirli değişiklikler yapacaktır. Back 4 Blood hakkında önümüzdeki dönem çıkacak olan yeni detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Sizce Back 4 Blood Left 4 Dead efsanesini adına yaraşır şekilde sürdürebilecek mi? Back 4 Blood hakkındaki düşüncelerinizi de bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz