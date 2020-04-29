Japon otomobil üreticisi Mitsubishi’nin ekonomik güç ünitesi ile öne çıkan yeni Space Star modeli, Türkiye’ye giriş yaptı. B segmentinin gözde modellerinden biri olması beklenen araç, aldığı makyajlar sayesinde selefine göre çok daha şık ve sportif bir görünüm sunuyor.

Mitsubishi’nin b segmentindeki yarışmacısı olan Space Star, yenilenmiş versiyonu ile bugün itibarıyla Türkiye’deki macerasına başladı. Japon markanın, 2020 L200 ve 2020 ASX modellerinde de kullandığı Dynamic Shield adlı yeni tasarım dile ile şekillenen otomobil, sportif ve şık çehresi ile her zamankinden çok daha iddialı bir görünüme sahip.

Kaput, kanatlar, tampon, ızgara ve far sistemi dahil, ön taraftaki tüm tasarım ögeleri yenilenmiş durumda. Arka bölümde büyütülen ve şık bir form kazanan tampon ise araca çok daha kaslı ve sportif bir hava katmış. Aynı şekilde yenilenen LED arka farlar da, 2020 Space Star’ın şık tasarımına hoş bir dokunuş olmuş.

2020 Space Star, selefine kıyasla çok daha şık ve sportif bir görünüme sahip

Aracın kokpitine baktığımızda, dış taraftaki şıklığın iç kısımda da devam ettiğini görüyoruz. Karbon detayların yer aldığı otomobilde, sürücülerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirilmiş bir multimedya sistemi bulunuyor.

Karbon detaylarının yer aldığı kokpitte, gelişmiş bir multimedya sistemi bulunuyor

Gelelim performansa. 2020 Space Star’ın kalbinde, yüksek verimli yeni INVECS-III CVT şanzımanla birleştirilen 1.2 litre hacimli bir motor yer alıyor. 3 silindirli olan bu ünite, 80 beygir güç ve 106 Nm tork üretebiliyor. Mitsubishi, aracın düşük yakıt tüketimi sağlayan çevreci motoru sayesinde düşük bir karbondioksit (CO2) salınımına sahip olduğunu söylüyor.

Yeni Space Star'ın 3 silindirli 1.2 litrelik motoru, 80 beygir güç ve 106 Nm tork üretebiliyor

2020 Space Star, yeni metalik Kum Sarısı, Elmas Beyaz renklerine ek olarak Metalik Kırmızı, Deniz Mavisi, Titanyum Gri, Yıldız Grisi, Kosmos Siyah ve Şiraz Kırmızısı gibi pek çok renk seçeneği ile geliyor. Bugün itibarıyla Türkiye pazarına giriş yapan araç, lansmana özel 36.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0.69 faiz oranıyla Temsa Motorlu Araçlar distribütörlüğündeki Mitsubishi yetkili satıcılarında yerini aldı. Aracın peşin satış fiyatı ise 127.900 TL.