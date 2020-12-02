Yenilenmiş Honda S2000 Modeli 2024'te Karşımıza Çıkabilir

Honda'nın en güçlü ve en sevilen modellerinden biri olan S2000 modeli hakkında yıllardır söylentiler dolanıyor. En son 2009 yılında piyasaya sürülen modelin bir yenisi çıkıp çıkmayacağı ise uzun zamandır merak konusuydu. Yeni bir iddia, 2024 yılında yepyeni bir Honda S2000 görebileceğimizi öne sürüyor.

1999 yılında üretimine başlanan ve yaklaşık 10 yıl boyunca Honda'nın en sevilen modelleri arasındaki yerini koruyan Honda S2000, ülkemizde de oldukça beğenilen ve kullanılan bir model. 2009 yılında üretimine son verilen ve o andan sonra bir daha Honda tarafından üretimi laf arasında bile geçmeyen S2000 modeli ile ilgili yeni bir söylenti yayıldı.

Uzun yıllardır yeni bir S2000 modelinin gelebileceği ile ilgili söylentiler yayılsa da Honda tarafından konuyla ilgili herhangi bir yorum veya gelişme yapılmıyordu. Şirketin en güçlü modellerinden biri olan S2000 ile ilgili otomobil tutkunlarını sevindirecek yeni bir iddia ortaya atıldı. Forbes, Honda'ya oldukça yakın olan bir kaynaktan gelen bilgiye göre tamamen yeni bir S2000 modelinin 2024 yılında piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Eskisinden daha güçlü olacak:

Geçtiğimiz ocak ayında, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Tokyo Otomobil Fuarı'nda (Tokyo Auto Salon) Honda S2000'in 20. yıldönümü konsepti yayınlanmıştı. Söylentilere göre bu konsept tasarım, şirketin yepyeni bir S2000 modeli için coşkuyu yüksek tutma amacıydı. Tasarımsal olarak bazı değişiklikler göze çarpan ancak klasik S2000 görünümünden feragat etmeyen yeni tasarıma ek olarak yeni aracın 2009 yılında piyasaya sürülen son modele göre çok daha performanslı olacağı açıklandı.

Boyut olarak 2009'da üretilen modelle hemen hemen aynı boyutlara sahip olması beklenen yeni S2000'in daha hafif olması bekleniyor. Kaputun altında ise şu anki Honda Civic Type R'dan daha güçlü bir motor yatması hedefleniyor. İddialara göre Honda, yeni S2000 modelinde 350 beygir gücüne erişmeyi amaçlıyor. Eğer söylentiler doğruysa 2024 yılında yepyeni ve daha güçlü bir Honda S2000 modelini yollarda görebileceğiz.