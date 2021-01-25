İl Bazında Aşılanan İnsan Sayısını Gösteren Harita Açıldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki her ilde kaç kişinin COVID-19 aşısı olduğunu gösteren COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nun erişime açıldığını duyurdu.

Ocak ayının 2. haftasından itibaren aşı uygulamalarına başlayan Sağlık Bakanlığı, önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Bakanlığın aktarmış olduğu verilere göre 24 Ocak Pazar gününe kadar Türkiye’de 1 milyon 232 bin kişi COVID-19 aşısı oldu.

Sürecin sağlık çalışanlarından 65 yaş üstü vatandaşlara geçildiği bu günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulaması hakkında en güncel bilgilerin yer aldığı COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nun hizmete girdiğini açıkladı.

COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu, her 10 dakikada bir yenileniyor

Yayınlanan tablo sayesinde 81 ilde ne kadar kişiye COVID-19 aşısı uygulandığı kolay bir şekilde takip edilebilecek. Her 10 dakikada bir yenilenerek en güncel verilerin sunulduğu bu platforma, covid19asi.saglik.gov.tr üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde platformun pazartesi günü itibarıyla hizmete gireceğini şu sözlerle duyurmuştu; “1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu.”