Film ve dizi sektöründe ülke olarak ilerlemiş olsak da oyunlarda daha yeni yeni atılımlar yapıyoruz. Peki, bu popüler oyunlar Türk dizi ve filmlerine uyarlansaydı nasıl olurdu. Webtekno sosyal medya ekibinin hazırladığı görsellere hep birlikte bakalım.

Dünya üzerinde bazı oyunlar vardır ki onların yeri her zaman ayrıdır. Gerek hikaye tabanlı oyunlar olsun gerekse de online olarak oynayabileceğimiz rekabete dayalı oyunlar olsunlar; onları ayrı bir severek oynarız. Ülkemizde de son dönemde başarılı oyunlar görüyor olsak da bu konuda yeni yeni büyüyen bir sektöre sahip olduğumuz için kült sayılan oyunların pek çoğu uluslararası oyun stüdyolarından çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Webtekno sosyal medya ekibimiz, her biri büyük hayran kitlelerine hitap eden oyunları ülkemizdeki film ve dizilere uyarladı. Bizler de bugün sizlere, büyük beğeni toplayan bu görselleri listeledik.

Unutulmaz yerli film ve diziler popüler oyunlara uyarlansaydı, nasıl olurdu?

Red Dead Redemption 2 - Yahşi Batı

Street Fighter - Kuzey Güney

The Sims - Aşk-ı Memnu

Grand Theft Auto 5 - Çakallarla Dans 3

Star Wars Jedi Fallen Order - Gora

Sniper Elite 4 - Kurtlar Vadisi

CS:GO - Arka Sokaklar

Wolf Team - Kutsal Damacana

Diablo - Dünyayı Kurtaran Adam

Max Payne - Deli Yürek