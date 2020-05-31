Dünya üzerinde bazı oyunlar vardır ki onların yeri her zaman ayrıdır. Gerek hikaye tabanlı oyunlar olsun gerekse de online olarak oynayabileceğimiz rekabete dayalı oyunlar olsunlar; onları ayrı bir severek oynarız. Ülkemizde de son dönemde başarılı oyunlar görüyor olsak da bu konuda yeni yeni büyüyen bir sektöre sahip olduğumuz için kült sayılan oyunların pek çoğu uluslararası oyun stüdyolarından çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde Webtekno sosyal medya ekibimiz, her biri büyük hayran kitlelerine hitap eden oyunları ülkemizdeki film ve dizilere uyarladı. Bizler de bugün sizlere, büyük beğeni toplayan bu görselleri listeledik.
Unutulmaz yerli film ve diziler popüler oyunlara uyarlansaydı, nasıl olurdu?
Red Dead Redemption 2 - Yahşi Batı
Street Fighter - Kuzey Güney
The Sims - Aşk-ı Memnu
Grand Theft Auto 5 - Çakallarla Dans 3
Star Wars Jedi Fallen Order - Gora
Sniper Elite 4 - Kurtlar Vadisi
CS:GO - Arka Sokaklar
Wolf Team - Kutsal Damacana
Diablo - Dünyayı Kurtaran Adam
Max Payne - Deli Yürek