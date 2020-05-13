Van'daki Yerli Firma, Yapay Zekalı Akıllı Maske Tasarladı

Van'da bulunan yerli bir firma, yapay zeka teknolojisi kullanarak tasarladığı maske ile yeni tip koronavirüse karşı tam koruma sağlanabileceğini duyurdu.

Van'daki yerli firmanın Covid-19'a karşı tasarladığı akıllı maske, ayrıca yapay zeka yazılımına sahip olduğu için de dikkat çekici özelliklerle karşımıza çıkıyor. Firmanın aktardığına göre test amaçlı 50 adet üretilen akıllı maskelerin gereken ürün testi onay sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağı ve ağustos ayında tüketicilerle buluşacağı belirtildi.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle maske kullanımı da hızla arttı. Maske ihtiyaçlarına cevap vermek için firmalar, gerek sağlık çalışanları gerekse toplumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tam koruma sağlayan, yapay zeka teknolojisi ile yeniden tasarladıkları özel geliştirilen akıllı maske üzerinde çalışmalara başladı. Van Teknokent içinde bulunan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge biriminin çalışmaları sonucu yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske, üretimin başlaması için marka patent başvurusunda bulundu. Test amacıyla 50 adet maske üreten firma, yasal onay süreci olan 2 aylık bir süre sonunda seri üretime geçerek, ağustos ayında da maskeleri herkesin alabileceği fiyattan satışa sunacak. Ayrıca ürünün filtreleri standart N95 filtrelerle değiştirilebilecek.

Teklink A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Çalış konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dünyada yaşanan pandemiyle birlikte, gerek bilim insanlarının yaptığı açıklamalarıyla ve gerekse konunun uzmanlarının bilimsel verilere dayalı salgından korunma yöntemlerinde, günlük hayatımızda artık kullanımı zorunluluk haline gelen maskelerin COVID-19 salgınından korunmak için tek başına yeterli olmadığını bilmekteyiz. Bizler de Van Teknokent bünyesinde yer alan teknoloji firması olarak bu alanda ihtiyacı görerek, gerek korona salgınında ve buna benzer yüksek riskli acil durumlarda kullanılmak üzere Ar-Ge birimimizce yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiğimiz koruyucu akıllı maske ( N95 maske, gözlük, gaz filtresi, ateş ölçer, ortam bakteri tespit edebilen akıllı sensörler, yapay zeka yazılımı ) üretmeyi başardık." dedi.

Yapay Zeka Sayesinde Veriler İlgili Kuruma Aktarılacak

Çalış, modüler yapıya sahip olan ve üç parçadan meydana gelen akıllı maskenin kişinin yüzünü tamamen kapatarak koruma sağladığına dikkat çekerek, "Aynı zamanda bünyesinde dijital ateş ölçer ve akıllı teknolojiler bulundurarak istenildiğinde oluşturduğu verileri yapay zeka yazılımı sayesinde ilgili kurum bilgisayarıyla iletişime geçerek aktaran, yine modüler yapısı sayesinde, az riskli olan alanlarda ihtiyaca göre parça parça da kullanılabilen, gerektiğinde N95 maske kısmı değiştirilen ağırlıkta sağlık kuruluşları, fabrikalar, maden ocakları vb yüksek risk taşıyan alanlarda güvenle kullanılabilecek dünyada bu özellikleri ile tek ürün olan akıllı maskeyi piyasaya insanlığın hizmetine sürmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Firma, maskenin özelliklerini şu şekilde aktardı:

“Buluş, farklı özellikleri içeren maske olup, tüm yüz hatlarını kapatmaktadır. Koruyucu dijital maske çeşitli özelliklere sahip bölümlerin bir araya getirilmesi ile oluşmuştur. Bunlar, gözleri yanları ile birlikte kapatan gözlük, alın kısmında yer alan dijital göstergeli bant, ağız ve burun bölgesini kapatan maske ve kafayı kapatan koruyucu kumaş bölümlerinden oluşmaktadır. Buluş, sağlık sektörü ve madencilik sektörü başta olmak üzere gerekli olan tüm sektörlerde kullanılabilir.Koruyucu dijital maske, modüler bir yapıya sahip olduğu için gerekli görüldüğü durumlarda ayrı parçalar halinde de kullanılabilir. Koruyucu dijital maske, N95 maske, gözlük, ateş ölçer, gaz filtresi, ağız ve ortam bakterileri tespit edecek sensörler içerir. N95 maske kısmı gerek duyulduğu zaman atıp yeni bir N95 maske ile değiştirilebilir."

Veriler Kurumlara Anında Gönderilecek

"Sağlık sektöründe, çeşitli salgın hastalık ve bulaşıcı hastalık tedavisinde kullanılan maske, bir yandan N95 maske ile ağız ve burnunu korurken diğer yandan gözünü koruyacak ve ateşini otomatik ya da manuel olarak ölçen sensörler sayesinde alın bölgesinde bulunan dijital ekran ile bilgilendirme yapma imkanı sağlayacaktır. Dışarıda gelen gazları ölçme özelliği de çeşitli zararlı gazların tespitini sağlayacaktır. Koruyucu dijital maske alt kısmında bulunan bakteri tespit filtresi ve gaz tespit filtresi ile de, ağız ve ortamda bulunan bakterilerin tespitini yapabilecektir. Ayrıca bluetooth ile haberleşip otomatik olarak mobil uygulamalar ile haberleşme imkanı sağlayacaktır."

Maske 4 Parçadan Oluşuyor

"Maskenin 4 parçadan oluşması (maske, gözlük, alın bandı, Nano örtü) isteğe bağlı ayrı ayrı kullanılması isteğe bağlı bütün olarak çalışması ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır. Dijital maske birçok sensör ile geliştirilmeye açık bir maske projesidir. Örneğin nabız ölçme, tansiyon, şeker ölçme gibi vb özelliklerde eklenebilir. Dijital maske görüntü okuma özelliğine sahip olacaktır. Bluetooth özelliği sayesinde mobil telefonlar ve mobil uygulamalar ile maske arasında iletişim kurma imkânı sağlanabilecektir.”