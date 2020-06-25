E-ticaret devi Amazon, online mağazası üzerinden taklit ürünler satan satıcıları tespit etmek için yeni bir birim kurduğunu açıkladı. Amazon’un yeni birimi, taklit ürünleri tespit ettikten sonra taklit ürünleri listeleyen satıcılar hakkında resmi işlem başlatacak.

Amazon, bir süredir bünyesinde satışa sunulan çakma ürünlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Yıllardır taklit ürünler konusunda sorun yaşayan e-ticaret devi, taklit ürün satan satıcıları tespit etmek için Sahte Ürün Suçlar Birimi adıyla yeni bir birim kurdu.

Amazon’un taklit ürünleri tespit edecek yeni birimi; eski federal savcılar, deneyimli araştırmacılar ve veri analistlerinden oluşturuldu. Birim, dünyanın dört bir tarafından Amazon aracılığıyla taklit ürün satan satıcıların peşine düşecek.

Taklit ürünlere karşı verilen mücadele hakkında açıklama yapan Amazon, internet sitesinde bulunan taklit ürünleri tespit etmek için tasarlanmış bir sahtecilik programı olduğunu da bildirdi. Kurulan yeni birim, bir şekilde sahtecilik programından kaçınmayı başaran veya Amazon’un bu konudaki politikalarını ihlal eden satıcıları tespit edecek.

Amazon’un yeni biriminin, Amazon'un verilerini inceleme yetkisi olmasının yanında ödeme hizmetleri ve şirket dışı istihbarat kaynaklarından bilgi toplama yetkisi de var. Birim, taklit ürün satan Amazon satıcılarına karşı dünyanın dört bir tarafında kolluk güçleriyle iş birliği yapacak Amazon'un özel birimi markalarla da ortak çalışmalar yürütecek.

Amazon, taklit ürün satıcılarının tespit edilmesi için özel bir birim kurarken aynı zamanda bu alanda ilk defa somut bir adım atmadığını belirtelim. Dünya devi, yakın zamanda İtalya merkezli moda şirketi Valentino’yla iş birliği yaparak New York merkezli bir sahteciliğe karşı dava açtı. Amazon’un sahtecilik karşıtı biriminin bu davanın açılmasında katkısının olup olmadığı ise bilinmiyor.

Taklit ürünlere karşı Amazon’un attığı adımlar hakkında açıklama yapan Amazon’un Müşteri Güven ve İş Ortağı Desteği Bakanı Dharmesh Mehta, sahte ürün satan satıcıların her düzeyde uyarıldığını söyledi. Mehta, bu alanda çalışma yürüten kolluk kuvvetlerine teşekkür ederken, hükümetlere de bu alanda destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.