Yerli OMTAS Füzeler, Tanksavar Kulelerine Yerleştirildi

Son zamanlarda artan yerli ve milli üretim kapsamında askeri alanda da girişimler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de tanksavar füzeleri oldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Silahlı Taşıyıcı Araçlar (STA) projesinde FNSS tarafından geliştirilen tanksavar kulesine OMTAS (Orta Menzilli Tanksavar Silahı) füzesi entegre edildi.

Türkiye’nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hal getirdi. Ülkemiz sınırları içerisinde geliştirilen tanksavar füzeleri de tanksavar kuleleri ve zırhlı araçlara entegre edildi.

FNSS’in STA projesi kapsamında geliştirdiği Kaplan STA tanksavarından ilk OMTAS füzesi atışı yapıldı. Geçtiğimiz yıl Kornet füzesi atış testleri yapılan STA tanksavar kulesinin, ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen çalışma ile OMTAS entegrasyonu da yapıldı. Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirilen test atışında hedef başarılı bir şekilde vuruldu.

Piyadelerin zırhlı birliklere karşı savunma ve saldırı gücünü artırmak amacıyla tasarlanan OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 km menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS ayrıca muharebe sahasında da görev yapabiliyor.

Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testlerinin tamamlanması planlanırken, ülkemizin yeni nesil tank avcısı olacak olan Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına da başlanacak.