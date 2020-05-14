Yerli otomobil projesi kapsamında Bursa'da kurulacak üretim tesisinin ÇED Raporu kısa süreliğine halka açık bir şekilde yayınlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda raporun 10 gün boyunca halka açık olacağı, gerekli başvurular yapıldığı takdirde raporun incelenebileceği belirtildi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen yerli otomobilin üretimi de tabii olarak ülkemizde gerçekleştirilecek. Bu bağlamda yetkililerin geçmiş dönemlerde yaptığı açıklamalar, üretim tesisinin Bursa'nın Gemlik ilçesinde olacağı ifade edilmişti.

Hatta üretim tesisinin yeri ve pek çok detayı da hazır. Resmi açıklamalar, üretim tetisinin temel atma töreninin en yakın zamanda yapılacağı yönünde. Şimdiyse bu üretim tesisi için hazırlanan ÇED Raporu kısa süreliğine halka açıldı.

Yerli otomobil üretim tesisinin ÇED Raporu hazır

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgilere göre raporun son şekli yetkililere teslim edilmiş durumda. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından da ele alınan rapor, artık halkın görüşünü almaya hazır. İlgili yönetmelik gereğince bakanlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen rapor, 10 günlüğüne erişime açık kalacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ise tam olarak şu bilgilere yer veriliyor;

"Bursa ile Gemlik, ilçesinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veya BURSA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir."