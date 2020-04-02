Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) son derece önemli bir ismi kendi saflarına kattığını duyurdu. Yıllarca Renault’da pazarlama yöneticisi olarak çalışan Talin Yıldız, bundan sonra TOGG için çalışacak.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobilini üretecek TOGG, bu amaçla yönetim kadrosuna alanında uzman kişileri getiriyor. Bu kişilere son olarak, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Renault’da 16 yıl gibi uzunca bir süre çalışmış Global Pazarlama Direktörü Talin Yıldız katıldı.

Talin Yıldız, TOGG’un Türkiye ve Avrupa’da yürüttüğü faaliyetlerde görevli olacak. Firmanın yaptığı açıklamaya göre ürün yönetimi, fiyatlama pazarlama, planlama, satış, marka yönetimi ve iletişimi gibi alanlardan sorumlu olacak Yıldız, bundan sonra tecrübesiyle yerli otomobili daha iyi yerlere getirmeye çalışacak.

Talin Yıldız Kimdir?

TOGG’un bünyesine kattığı Talin Yıldız, ilk olarak 2002 yılında Michelin’de iletişim ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak göreve başladı. 2004 yılında Renault’a geçiş yapan Yıldız, günümüze kadar geçen 16 yıllık süreçte şirketin farklı pozisyonlarında görev yaptı. Yıldız, TOGG’a geçiş yapmadan önce Renault’da Global Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapmaktaydı.

Fabrikanın Tanıtımı Ertelendi

Koronavirüs salgınının kontrolden çıkması, pek çok sektörde olduğu gibi otomobil sektöründe de planları sekteye uğratıyor. Planları sekteye uğrayan firmalardan biri de TOGG. Şirket, yerli otomobil fabrikasının 12 Mart’ta düzenlenecek tanıtımı ertelediğini duyurmuştu. Bursa’da yapılacak tanıtım, koronavirüs salgınının etkileri azalınca gerçekleştirilecek.