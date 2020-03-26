Yerli Solunum Cihazının Fotoğrafları Paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla koronavirüs tedavisinde kullanılan solunum cihazlarının yerli olarak üretileceğini açıklamıştı. Şimdiyse bu cihazları üretecek olan Biosys Biyomedikal, yerli solunum cihazlarının görsellerini paylaştı.

2020'nin ilk gününden beri tüm dünyanın gündemini meşgul eden koronavirüs, Türkiye'de de uzunca bir süredir konuşuluyor. Bugüne kadar 59 vatandaşımızı kaybetmemize neden olan virüs, yeni tıbbi ekipmanlara duyduğumuz ihtiyacı da artırdı. Hatta geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisinde ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının Türkiye'de yerli olarak üretileceğini ifade etti.

Türkiye'nin yerli solunum cihazları, Biosys Biyomedikal isimli bir şirket tarafından üretilecek. Şirket, yerli imkanlarla ürettiği solunum cihazının bütün haklarını, kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı'na devretti. Yani Biosys Biyomedikal tarafından üretilecek olan bu yerli solunum cihazları, Sağlık Bakanlığı'nın kendi ürünleri olacak. Şimdi bu şirket, seri üretimine geçmeye hazırlandığı solunum cihazlarının görsellerini kamuoyu ile paylaştı.

Biosys Biyomedikal tarafından üretilecek yerli solunum cihazı

Biosys Biyomedikal, Twitter üzerinden paylaştığı yukarıdaki görselin açıklamasına "Seri üretim öncesi son hazırlıklar" notunu iliştirdi. Bu açıklama, yerli solunum cihazının seri üretim için hazır olduğunun bir göstergesi. Ayrıca Biosys Biyomedikal Kurucu Başkanı Cemal Erdoğan da seri üretim için hazır olduklarını ve ürünün tüm haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmelerine rağmen üretim sürecinin içinde olacaklarını açıkladı.

Savunma Sanayii de Biosys Biyomedikal'i destekliyor

Biosys Biyomedikal, Türkiye'nin en gelişmiş sektörlerinden olan savunma sanayiinden büyük bir destek görüyor. Aslına bakacak olursak Biosys Biyomedikal'i Türkiye'de gündem haline getiren ilk isim de Selçuk Bayraktar olmuştu. Savunma sanayii alanında çok önemli işlerin altında imzası bulunan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şirketin hızlı üretim yapabilmesi için 250 adet solunum cihazı siparişi verdiklerini açıklamıştı.

Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamalara, yine savunma sanayii alanında hizmet veren Tusaş, Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerden de destek geldi. Bu bağlamda Tusaş Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Biosys Biyomedikal'in çalışmalarını desteklediklerini, Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün ise Biosys Biyomedikal'den 250 adet solunum cihazı satın aldıklarını ifade etti.

Aselsan, satın aldığı 250 adet yerli solunum cihazı ile ne yapacağını açıklamadı ancak Selçuk Bayraktar, teslim alacakları solunum cihazlarını devletin ilgili kurumlarına hediye edeceklerini açıkladı. Bayraktar, söz konusu cihazların Türkiye'de ya da ihtiyaç sahibi olan dost ülkelere gönderilebileceğini de sözlerine ekledi.