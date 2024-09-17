Türkiye’nin öncü erken aşama hızlandırma programı YFYİ (Yeni Fikirler Yeni İşler), teknoloji tabanlı fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimcilere destek olmaya devam ediyor.

Bu yıl YFYİ’de yapay zekâ, sürdürülebilirlik, giyilebilir teknolojiler ve oyun, deprem ve salgın alanında teknoloji ve inovasyon dünyasında iz bırakacak projeler desteklenecek.

YFYİ 2024, girişimcilere geniş bir network ağı, bootcampler ve alanında uzman isimlerden eğitim fırsatları sunarak projelerini hızla hayata geçirme imkanı tanıyacak.

1 milyon TL'lik büyük ödül ve daha fazlası katılımcıları bekliyor

Katılımcılar, deneyimli mentörlerden alacakları rehberlik ile projelerini ileriye taşıyacak, yatırım desteklerine ulaşacak ve sektördeki önemli isimlerle bağlantı kuracaklar.

Ayrıca büyük ödül ise 1 milyon TL olacak. Siz de bu ödülü kazanarak projelerinizi bir adım ileriye taşımak için 11 Ekim tarihine kadar yfyi.com adresinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz!