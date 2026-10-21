Apple, iPhone ve Apple Watch Yüzünden Milyarca Dolar Ödemek Zorunda Kalabilir!

Taction Technology isimli şirket, Apple'a karşı kazandığı 5,7 milyar dolarlık dev patent davasının ardından mahkemeye başvurarak ek tazminat, faiz ve gelecekte satılacak iPhone ile Apple Watch modelleri için lisans ücreti talep etti.

Teknoloji devi Apple, haptik dokunuş ve titreşim teknolojisi nedeniyle Taction Technology ile karşı karşıya geldiği patent davasında oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında jüri, Apple'ın Taptic Engine teknolojisiyle Taction'a ait iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketi 5,7 milyar dolar ödemeye mahkûm etmişti.

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Ancak Taction, bu devasa meblağ ile yetinmeyerek federal hâkimden ek tazminatlar, biriken faizler ve gelecekte satılacak iPhone ile Apple Watch modellerinden pay istedi.

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Karara itiraz etmeyi planlayan Apple, daha fazla ödemek zorunda kalabilir

Taction’ın mahkemeye sunduğu belgelere göre Eylül ayında verilen 5,7 milyar dolarlık karar, yalnızca 2021 yılından 2026’nın Mart ayı sonuna kadar olan satış süreçlerini kapsıyordu. Şirket şimdi jürinin ilk hesaplamasına dâhil edilmeyen yaklaşık 6 aylık ek satış dönemi için de tazminat ödenmesini talep ediyor.

Taction'ın talepleri sadece geçmiş dönemdeki satışlarla veya ek 6 aylık zararla sınırlı kalmıyor. Şirket, California yasalarına dayanarak tazminat tutarına yıllık %7 oranında faiz uygulanmasını istiyor. Bu faiz oranı, Apple’ın ödemesi gereken toplam tutarı yüzlerce milyon dolar daha artırabilecek bir potansiyele sahip. Ayrıca Taction, nihai kararın açıklanmasından Apple ödemeyi yapana kadar faiz birikmeye devam etmesini talep ediyor.

Bununla da kalmayan patent sahibi şirket, gözünü Apple'ın gelecekteki cihaz satışlarına dikmiş durumda. Talepler doğrultusunda Apple, söz konusu patentlerin süresinin dolacağı 24 Eylül 2035 tarihine kadar ihlal içeren teknolojiyi kullanan cihazlar için lisans ücreti ödemek zorunda kalabilir. Önerilen plana göre Apple, ABD'deki satışlarını her çeyrekte raporlayacak ve çeyrek dönem bittikten sonraki 30 gün içinde telif ödemesini gerçekleştirecek.

Apple ise Taptic Engine teknolojisinin Taction’ın patentlerinden tamamen farklı bir çalışma prensibine sahip olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Jüri tarafından verilen 5,7 milyar dolarlık cezanın büyüklüğüne de itiraz eden teknoloji devi, mevcut kanıtların bu miktarı desteklemediğini öne sürerek kararı iptal ettirmeyi veya yeni bir yargılama süreci başlatmayı hedefliyor. Şirket, kararı temyize götüreceğini bildirmişti.