Dünya’ya düşen yıldırımların sıcaklığı, Güneş’in yüzey sıcaklığından kat kat fazla olabiliyorsa mantıken Dünya’yı yakması gerekir ancak göz önünde bulundurmamız gereken bazı faktörler var. Bakalım neymiş bu faktörler?

Güneş’in yüzey sıcaklığı yaklaşık 5.500°C iken yıldırımın sıcaklığı 30.000°C'ye kadar çıkabiliyor.

Bu durumda yıldırımın tüm gezegenimizi yakması gerekmez mi? Hani Güneş, Dünya’ya biraz yaklaşsa kül olurduk?

Yıldırım enerjisinin süresi ve alanı farklı.

Evet, yıldırım gerçekten de inanılmaz derecede sıcak ancak birkaç mikrosaniyede ve dar bir alanda meydana geliyor. Bu yüzden sıcaklık yüksek olsa bile ısı; uzun süreli yayılmıyor, etki alanı geniş olmuyor.

Ayrıca yıldırımın ürettiği enerji, atmosfere hızla dağılıyor ve çevresindeki havayı anında ısıtarak genişlemesine neden oluyor. İşte bu genişleme, gök gürültüsü olarak duyduğumuz sesin kaynağı! Ancak az önce bahsettiğimiz gibi enerji, yeterince geniş bir alanı veya süreyi etkilemiyor.

Atmosferin de bunda parmağı var.

Yıldırım genellikle atmosferin üst tabakalarından yeryüzüne ulaşıyor. Atmosfer, bu yüksek sıcaklıkların Dünya yüzeyine ciddi bir hasar vermesini önleyici bir bariyer gibi. Atmosferdeki gazlar, ısıyı absorbe edip dağıtıyor.

Son olarak yoğunluk farkından bahsedebiliriz. Güneş’in sıcaklığı devamlı olarak büyük bir alana yayıldığından gezegenimizdeki etkisi çok daha fazla. Öte yandan yıldırım, küçücük bir alanda. Yani yine başta dediğimize dönüyoruz: Etki alanı ve süresi küçük.

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