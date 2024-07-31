Yıldırım çarpması, hepimizin bildiği gibi oldukça tehlikelidir. Hatta bazı zamanlar ölümcül olabilir. Peki bir insana yıldırım çarptığı sırada, vücudunda neler olur?

Araştırmalara göre her yıl yaklaşık 500 insana yıldırım çarpar. Yıldırım çarpması sonucunda insanların %90’ı hayatta kalır. Ancak bu olaydan sonra bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Gelin, yıldırım çarpması sonucunda insan vücudunda neler olabileceğine bakalım.

Yıldırım, bulut ile yeryüzü arasındaki elektrik boşalmaları olarak tanımlanır.

Yaklaşık 10 milyon volt enerji taşıyan yıldırım düşmeleri, vücuttaki çoğu sisteme ciddi oranda hasar verebilir. En sık etkilenen bölgeler; solunum, dolaşım ve sinir sistemleridir.

Yıldırım çarpması; beyin kanamasına, inmeye ve derin doku yaralanmalarına sebep olabilirken en çok bildirilen ölümler, çarpmanın sonucunda akımın, kalbin doğal ritmini bozduğu kalp durması sonucunda meydana gelir.

Yıldırım düşmesi, güçlü akım sebebiyle solunum sisteminin felç olmasına da neden olabilir.

Ayrıca boğulmayı önlemek için suni solunum gereklidir. Sinir sistemindeki hasar genellikle geçici felce neden olur. Refleksler bozulmaya başlar ve depresyon ve anksiyete gibi devam eden nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir.

Yine gözlerde hasar, kulak zarının patlaması, ciltte yanıklar görülebilir. Bu esnada saçların ve kıyafetlerin tutuşmasına neden olabilen ışık ve ısı da mevcuttur.

Yıldırım çarpması sonucu hayatta kalan insanların büyük kısmı, ne yazık ki uzun vadeli sakatlıklarla boğuşur.

Ayrıca beyin hasarları ruh hâli ve hafızada değişikliklere, sinir hasarları ise kronik ağrı ve hareket kabiliyeti sorunlarına neden olabilir.

Uzmanlar, yıldırım çarpmasıyla oluşan nörolojik sorunlara neyin sebep olduğundan tam olarak emin olmasa da bunun, akımın beyindeki dokulara zarar vermesi ve ani basınç değişikliğinin neden olduğu travmanın etkileri sonucunda ortaya çıktığını düşünüyor.

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