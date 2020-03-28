Yıldızlı Gece Tablosunu Andıran Desenlere Sahip Örümcek

Avustralya’da amatör bilim insanları ve araknoloji uzmanları, yedi yeni örümcek türü keşfetti. Bu örümceklerden birinin renkleri ve desenleri, Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosunu andırıyor.

Resim sanatına ucundan kıyısından bulaşmış olan hemen herkesin bildiği iki tablo vardır: Da Vinci’nin Mona Lisa’sı ve Van Gogh’un meşhur tablosu Yıldızlı Gece. Görünüşe göre Yıldızlı Gece, yalnızca Van Gogh’tan sonraki sanatçılara değil örümceklere de ilham veriyor.

Örümcekler ve akrepler gibi eklembacaklıları inceleyen araknologlar ve amatör bilimciler, Avustralya’da yeni örümcek türleri keşfetti. Keşfedilen 7 tavuskuşu örümceği arasında özellikle bir tanesi oldukça dikkat çekti

Van Gogh tablosunu andıran örümcek

Maratus constellatus olarak adlandırılan örümcek ve diğer arkadaşları, Melbourne Müzesi araknologu Joseph Schubert tarafından bir tweet ile tanıtıldı. Schubert, tweetinde “Avustralya’nın yedi yeni türüyle tanışın. Geçen yıl, ülkeyi yeni tavuskuşu örümcek örneklerini toplayarak dolaştım(bazılarını amatör bilim insanları buldu) ve laboratuvarda onları incelemek için sonsuz saatler geçirdim. Zor zamanlarda bazı güzel haberler.” ifadeleriyle duyurdu.

Araştırmacının çalışması, bilimsel bir dergi olan Zootaxa’da yayımlandı. Schubert bu makalede yeni örümcekleri tanıtırken, bir tanesinin ismini de açıkladı. Schubert’in Maratus constellatus ismini seçme nedeni, örümceğin Yıldızlı Gece tablosunu andıran desenlere sahip olması olmuş. Constellatus, Latince’de “yıldızlı” anlamına geliyor.

Amatör bilim insanlarından büyük başarı

Tavuskuşu örümceklerin bir kısmının amatör bilimciler tarafından keşfedilmiş olması aslında oldukça büyük bir başarı. Çok fazla kimsenin hevesli olmadığı bu alanda çalışan bu kişiler, örümcekleri keşfetmekle kalmadı, yaşadıkları alanları da belirledi.

Tavuskuşu örümcekleri oldukça küçük örümcekler ve insanlara gözükmeyi de pek sevmiyorlar. Bu türlerin boyları 1,5 milimetre 7,5 milimetre arasında değişiklik gösteriyor. Desenlerini fark etmek ise haliyle daha da zor ve ilk bakışta sıradan kahverengi örümceklere benziyorlar.

Tavuskuşu örümcekleri, ilginç dansları ve zaman zaman kurukafa, fil gibi görüntüleri çağrıştıran tüylerinye tanınıyorlar. Yeni keşfedilenlerle birlikte türün toplam üyelerinin sayısı 86’ya çıkmış oldu. Schubert, daha keşfedilecek pek çok tavuskuşu örümceği olduğunu düşünüyor. Araştırmacının yeni türleri tanıttığı videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.