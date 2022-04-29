Strategy Analytics tarafından yayımlanan bir araştırma, yılın ilk üç ayında akıllı telefon pazarına ait verileri ortaya çıkardı. Veriler incelendiğinde Samsung'un zirvede olduğu, Apple'ın ise ikinci sırada yer aldığı gözlemlendi. Ayrıca yılın ilk üç ayında yıllık bazda akıllı telefon sevkiyatlarının %11 oranında düşüş yaşadığı da aktarıldı.

Teknolojik gelişmeler ışığında hayatımıza giren akıllı telefonların kullanımının gün geçtikçe daha da arttığı bilinen bir gerçek. Elde edinilen veriler, dünya nüfusunun %80’inden fazlasının akıllı telefona sahip olduğunu ortaya koyarak yükselen popülariteyi ve insanlığın dijital ortamlara ne kadar yöneldiğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız bir haberde telefonlarda kullanılan işletim sistemlerinin dünya çapında ne kadar kullanıldığını paylaşmıştık. Bu paylaşımda Android’te düşüş, iOS’ta ise artış yaşandığı görülmüştü. Şimdi ise akıllı telefon pazarında bu yıl en çok satış yapan markalar ile ilgili bir rapor yayımlandı.

Yılın en çok satan telefon markaları açıklandı

Birçok dev şirketin yılın ilk çeyreğine dair raporlar yayımlamasının ardından Strategy Analytics, küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili yapılan bir araştırma yayımladı. Araştırmada, yılın ilk üç ayında toplamda 314 milyon sevkiyat gerçekleştirildiği; bunun da yıllık oranda %11’lik bir düşüşe tekabül ettiği kaydedildi.

Pazar payları ile ilgili verileri de yayımlayan şirket, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ilk çeyrekte 74,5 milyon sevkiyat ve %24’e yakın pay ile son beş yılın ilk çeyreğindeki en iyi performansını gösterdiğini aktardı. En çok satan markalar listesinde ikinci sırasında ise bugün rekor gelir elde ettiğini açıklayan Apple yer alıyordu. 57 milyon sevkiyat yapan ABD’li şirketin pazar payının %18,2 olduğu aktarıldı. Devamında Xiaomi, OPPO ve Vivo’nun yer aldığı listenin tamamı ise şu şekildeydi;

Samsung : 74,5 milyon sevkiyat, %23,8 pazar payı

: 74,5 milyon sevkiyat, %23,8 pazar payı Apple : 57 milyon sevkiyat, %18,2 pazar payı

: 57 milyon sevkiyat, %18,2 pazar payı Xiaomi : 39 milyon sevkiyat, %12,4 pazar payı

: 39 milyon sevkiyat, %12,4 pazar payı OPPO : 29,8 milyon sevkiyat, %9,5 pazar payı

: 29,8 milyon sevkiyat, %9,5 pazar payı Vivo : 25,4 milyon sevkiyat, %8,1 pazar payı

: 25,4 milyon sevkiyat, %8,1 pazar payı Diğer: 97,1 milyon sevkiyat, %28 pazar payı

Strategy Analytics yöneticilerinden Linda Sui, küresel akıllı telefon pazarı ile ilgili yaptığı açıklamalarda, “’2022’nin ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları %11’lik düşüş yaşayarak 314 milyona geriledi. Bu, akıllı telefon pazarında yaşanan üst üste üçüncü düşüş” ifadelerini kullandı. Sui, yaşanan düşüşün sebebinin fabrika kısıtlamaları, çip krizi, COVID-19, jeopolitik sorunlar ve ekonomik sıkıntılar olduğunu sözlerine ekledi.

Samsung, son beş yılın en iyi performansını gösterdi, Apple’ın Pazar payı önceki yıla göre arttı

Samsung ile ilgili yapılan açıklamalarda ise şirketin %24’lük payla zirvede yer aldığı; bunun da 2017 yılının ilk çeyreğinden bu yana elde edilen en iyi pazar payı olduğu aktarıldı. Ayrıca yeni çıkan amiral gemisi Galaxy S22 serisine yönelik talebin yüksek olduğu da belirtildi. Bunun yanı sıra Apple’ın Pazar payını bir önceki yıla göre %1 artırdığı, şirketin iPhone 13 liderliğinde bu sayılara ulaştığı ifade edildi.

Xiaomi’nin ise pazar payının önceki yılın aynı dönemine göre %2’lik bir düşüşle %12’ye gerilediğini aktaran Strategy Analyctics analistleri, dev şirketin Avrupa’daki jeopolitik belirsizliklerden etkilendiğini ifade etti. Buna ek olarak uzmanlar, bu beş marka dışında Honor, Realme, Lenovo-Motorola ve Transsion gibi markalar arasında da rekabetin ilk çeyrekte şiddetli olduğunu aktardı.

Son olarak yayımlanan rapor ile ilgili yorumlarına devam eden uzmanlar, 2022’nin kalanında akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda %1 ila %2 oranında azalmasını öngördüklerini ifade etti.