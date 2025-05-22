Pazar araştırma şirketi Canalys, dünyanın en çok satan kablosuz kulaklık markalarını araştırdı. 2025'in ilk çeyreğinde kablosuz kulaklık pazarı büyüdü. Peki en çok satan markalar hangileriydi?

Küresel çapta hizmet veren pazar araştırma şirketi Canalys, dünyanın en çok satan kablosuz kulaklık markalarını araştırdı. Yapılan çalışma ile yılın ilk çeyreğine ilişkin resmî sonuçlar gün yüzüne çıkmış oldu. Peki en çok satan kablosuz kulaklık markası hangisiydi?

Canalys çalışmasına göre kablosuz kulaklık pazarı, 2025'in ilk çeyreğinde önemli seviyede büyüdü. Yıllık bazda 18 civarı artan sevkiyatlar, 2025'in ilk üç ayında 78 milyon adet olarak kayıtlara geçti. Gelin hem en çok satan kablosuz kulaklık markalarına hem de bu markaların bazı ürünlerine yakından bakalım.

En çok satan kablosuz kulaklık markaları şöyle:

Marka Satış Adedi Pazar Payı Apple 18,2 milyon %23,3 Xiaomi 9 milyon %11,5 Samsung 5,6 milyon %7,1 Huawei 4,7 milyon %6 boAt 3,9 milyon %4,9 Diğer 36,9 milyon %47,2

Yukarıdaki tablo, kablosuz kulaklık pazarında Apple'ın açık ara üstün olduğunu gözler önüne seriyor. Pazarın neredeyse dörtte birini elinde tutan Apple, en yakın rakibi olan Xiaomi'yi bile ikiye katlamış durumda. Ancak bu çok da şaşırtıcı değil çünkü Apple'a ait Beats markası, tüketiciler arasında oldukça seviliyor.

Akıllı telefon sektöründe Apple ile kıyasıya rekabet eden Samsung ise kablosuz kulaklık pazarında aradığını bulamıyor gibi görünüyor. Zira firmanın pazar payı, yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti. Huawei, Samsung'un hemen altında yer alırken listenin beşinci sırasında ise boAt markası bulunuyor.

Apple kablosuz kulaklık tavsiyesi:

Airpods Pro (2.nesil)

2022 yılında duyurulan AirPods Pro, Apple'ın en çok ilgi gören kablosuz kulaklıklarının başında geliyor. Tam şarj ile 6 saate kadar, kutusuyla ise 30 saate kadar kullanabileceğiniz kablosuz kulaklık, H2 işlemcisiyle uzamsal ses desteği sunuyor. Gelişmiş gürültü engelleme özelliği de AirPods Pro'nun öne çıkan özellikleri arasında.

AirPods Max

Kulakiçi kulaklıklardan hoşlanmayan okurlarımız için tavsiye edebileceğimiz Apple kablosuz kulaklık, tahmin edebileceğiniz üzere AirPods Max. Geçtiğimiz yıl yenilenen kablosuz kulaklık, 20 saate varan kullanım imkânı, aktif gürültü engelleme desteği ve USB Type-C girişi ile dikkat çekiyor.

Xiaomi kablosuz kulaklık tavsiyesi:

Xiaomi Buds 5 Pro

Bu makalenin yazıldığı 22 Mayıs 2025 tarihinde satın alabileceğiniz en iyi Xiaomi kulaklık, hiç şüphesiz Buds 5 Pro. Birkaç ay önce duyurulan bu kablosuz kulaklık, 8 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Üst düzey ses kalitesi vadeden kablosuz öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de Wi-Fi ses iletimi yapabiliyor olması.

Redmi Buds 6

Xiaomi'nin alt markası Redmi de kablosuz kulaklık pazarında sevilen markalar arasında yer alıyor. Redmi'nin en yeni kablosuz kulaklık modellerinden Redmi Buds 6 da şu sıralar tercih edebileceğiniz kablosuz kulaklıklardan birisi. 55 dB'ye kadar gürültü engelleme desteği sunan kablosuz kulaklık, kutusuyla birlikte 42 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Üstelik Redmi Buds 6, nispeten uygun fiyatı ile de dikkat çeken ürünlerden biri.

Samsung kablosuz kulaklık tavsiyesi:

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz yıl duyurduğu Galaxy Buds3 Pro isimli kablosuz kulaklığı, piyasadaki en iyi özellikleri bir arada sunuyor. Hi-Fi ses kalitesine sahip olan kablosuz kulaklıklar, sahip olduğu yapay zekâ desteği sayesinde hem gürültü engelleme özelliğini yönetiyor hem de Galaxy AI özelliklerine erişimi mümkün kılıyor. Işıklı bir yapıya sahip olan kulaklık, şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Buds FE

Eğer Samsung kablosuz kulaklık arıyorsanız ancak fazla para vermek istemiyorsanız Galaxy Buds FE modelini değerlendirebilirsiniz. 2023 yılında tanışma imkânı yakaladığımız kablosuz kulaklık, aktif gürültü engelleme desteği ve 30 saate varan kullanım süresiyle dikkat çekiyor.