Pazar araştırma şirketi Canalys, dünyanın en çok satan akıllı saat markalarını araştırdı. 2025’in ilk çeyreğine ait küresel akıllı saat satış verileri açıklandı. Xiaomi, Apple ve Huawei öne çıkan markalar oldu. Apple, Apple Watch serisiyle 7,6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi

2025 yılının ilk çeyreğine ait küresel giyilebilir teknoloji pazar verileri belli oldu. Toplam sevkiyatlarda yaşanan %13’lük artışla birlikte, şirketlerin pazar sıralamaları da yeniden şekillendi. Özellikle akıllı bileklik ve akıllı saat segmentinde dikkat çeken büyüme yaşandı.

Xiaomi, 2025’in ilk çeyreğinde 8,7 milyon adetlik sevkiyatla zirveye yerleşti. Şirketin özellikle Redmi Band 5 modeli oldukça ilgi görürken cihazlar arasında daha akıcı bir deneyim sunan HyperOS sistemi de dikkat çekti. Xiaomi’nin bu başarısında uygun fiyatlı ama işlevsel ürünler sunması ve gelişmekte olan pazarlarda farklı kategorilere aynı anda odaklanan stratejisi etkili oldu.

2025’in en çok satan akıllı saat markaları sıralandı

Apple, Apple Watch serisiyle 7,6 milyon adetlik sevkiyat gerçekleştirdi ve ikinci sıraya yerleşti. 2025'in, Apple Watch’un piyasaya çıkışının onuncu yılı olması nedeniyle yılın ikinci yarısında yeni bir model duyurusu bekleniyor. Huawei ise GT ve Fit serilerinin yanı sıra Huawei Sağlık uygulamasını daha geniş kitlelere ulaştırarak üçüncülüğünü sürdürdü. Şirket, sevkiyatlarını %36 artırarak 7,1 milyon adede ulaştı.

Marka Satış Adedi Pazar Payı Xiaomi 8,7 milyon %18.7 Apple 7,6 milyon %16.3 Huawei 7,1 milyon %15.1 Samsung 4,9 milyon %10.6 Garmin 1,8 milyon % 3.9 Diğer 16,5 milyon %35.4

Donanım satışlarından eskisi kadar kâr elde edilemeyince, markalar da sadece cihaz üretmekle yetinmiyor. Artık rekabet, yazılım ve sunulan hizmetler üzerinden ilerliyor. Kullanıcıyı kendi ekosistemi içinde tutmak isteyen şirketler, abonelik sistemlerine ve entegre sağlık uygulamalarına yönelmiş durumda. Özellikle fitness takibi ve sağlık verileri gibi alanlarda yazılım destekli çözümler gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor.

Giyilebilir teknoloji pazarında ise bu rekabet, donanım kapasitesinden çok yazılım entegrasyonu ve hizmet çeşitliliği üzerinden şekillenmeye başladı. Uzun vadede kullanıcıyı elde tutmak isteyen markalar da bu yüzden yazılım tarafına ve kendi ekosistemlerini güçlendirmeye daha fazla odaklanıyor.

Popüler markalardan akıllı saat önerileri

1- Redmi Band 5

Xiaomi Mi Band 5, sade tasarımı ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeker. 47.2x18.5x12.4 mm boyutlara ve 11.9 gram ağırlığa sahiptir. Hafif yapısıyla bilekte rahatsızlık yaratmaz. Dokunmatik ekran, farklı tema seçenekleri ve gece modu desteği sunar. Corning Gorilla Glass ile korunan ekran, çeşitli kayış seçenekleriyle kişiselleştirilebilir.

2- Apple watch 10 Series

Apple Watch Series 10, yürüyüş, koşu, bisikletin yanı sıra yüzme ve sörf gibi su aktivitelerini de destekliyor. Derinlik uygulaması, su sıcaklığı sensörü ve yeni derinlik göstergesiyle 10 metreye kadar şnorkelle yüzme için uygun. Standart kullanımda 18 saat, düşük güç modunda 36 saate kadar pil ömrü sunar. 30 dakikada %80’e kadar hızlı şarj edilebilir.

3- Huawei Watch Fit 4 Pro

30.4 gram ağırlığında ve 9.3 mm inceliğindeki bu model, 3D kanat detaylı tasarımıyla kompakt bir kullanım sunar. 3000 nit parlaklık değerine sahip ekranı, açık havada bile net görüntü sağlayabiliyor. Harita üzerinden mesafe bilgisi ve green’e uzaklık gibi detaylar ekrandan takip edilebilir. Dalış modunda hover zamanlayıcı ve su tipi tanımlama gibi özellikler yer alıyor. Aynı zamanda kalp atış hızı, SpO2 ve nefes tutma süresi gibi verileri destekliyor.