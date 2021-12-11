Opera, cuma günü yaptığı açıklamayla dahili kripto cüzdanına Solana desteği getireceğini açıkladı. Rakip tarayıcı Brave de yakın zamanda benzer bir açıklama yapmıştı.

En çok tercih edilen internet tarayıcılarından olan Opera, 2018 yılından beri ‘Web 3’ dönemine geçiş için hazır olduğuna dair mesajlar vermekteydi. ‘Blockchain’ teknolojisinin internet kullanımına entegre olduğu bu dönemde Opera’nın bunu sağlayacak ilk kararı ise belli oldu.

Opera, yakın zamanda yaptığı açıklamada tarayıcı cüzdanında Solana (SOL) kullanımını destekleyeceğini açıkladı. Böylece tarayıcıların kripto para destekleme yarışı ateşlenmiş oldu.

Brave de benzer bir açıklama yapmıştı

2019 yılında çıkış yapan ve Opera’ya göre oldukça yeni bir tarayıcı olan Brave, geçtiğimiz haftalarda dahili kripto para cüzdanı özelliğini kullanıma açmıştı. Böylece Opera ile sürdürülecek kripto yarışı başlamış oldu. Zira Opera, 2018 yılında ek bir uygulama olmadan kripto para alınıp gönderilebilecek, alışveriş yaparken de kullanılabilecek cüzdanını kullanıma açmıştı bile.

Brave’in de Solana desteği getirme planları olduğu biliniyordu. Ancak Opera, dün yaptığı açıklamayla önce davranarak dahili kripto cüzdanına Solana desteği getiren ilk tarayıcı olacağını ifade ettiı. Norveçli şirket, desteğin 2022 yılının başlarında geleceğini duyurdu. Brave ise kendi açıklamasında 2022’nin başları değil “ilk yarısı” ifadesini kullanmıştı. Yani bu yeniliği ilk getirenin kim olduğunu seneye göreceğiz.