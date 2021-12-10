İhtiyaç Kredisiyle Döviz/Kripto Almayı Tedirgin Eden Uyarı

Geçtiğimiz hafta BDDK'nın bankalara uyarısının ardından bankalar, müşterilerine ihtiyaç kredileri hakkında bilgilendirici mesaj göndermeye başladı. Bir bankanın gönderdiği mesajda döviz/altın ve kripto para gibi harcamaların 'amaç dışı kullanım' olarak tanımlandığı görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta tüm bankalara gönderdiği yazıyla birlikte gündeme gelmişti. Kurum, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne uyarı içerikli bir yazı göndererek bankaları kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlerin gerçekleştirilmemesine yönelik kontrol yapmalarına çağırmıştı.

BDDK tarafından daha önce de yapılan bu duyuru, bu kez bir yeniliğe daha yer veriyordu. BDDK, krediler için ‘kullanım amacı dışı’ olarak verdiği örnekler arasına kripto para varlık işlemlerini de almıştı. Bu uyarının ardından kısa bir süre sonra, bugün, bankalardan kullanıcılara uyarının hareketliliğe neden olduğunu gösteren mesajlar gelmeye başladı.

Bankalar tarafından gönderilen mesaj: Kredilerin amacına uygun olarak kullanılması yasal bir zorunluluktur:

Bazı bankalar tarafından müşterilerine gönderilen mesajda şu ifadeler yer alıyordu:

“Değerli müşterimiz, bankaların sağladığı tüketici kredilerinin amacına uygun olarak kullanılması yasal bir zorunluluktur. İhtiyaç kredisi veya ek para kullanarak döviz/altın almak, kripto para borsalarına veya şans oyunu platformlarına para göndermek ilgili yasal merciiler tarafından amaç dışı kullanım olarak değerlendirilmektedir. Kredi ve ek para kullanımlarınızda bu konuya dikkat etmenizi rica eder, iyi günler dileriz. “

Bankalar tarafından gönderilen bu mesajın ardından pek çok vatandaş tepkisini dile getirmeye başladı.