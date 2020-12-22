FIA, resmi sitesinde başlattığı oylama ile 2020'nin en iyi Formula 1 yarışını seçiyor. An itibarıyla siz de oylamaya katılarak 2020 yılındaki favori yarışınıza oy verebilirsiniz. Elbette ki Türkiye GP de adaylar arasında bulunuyor.

Tüm organizasyonlar gibi COVID-19’un gölgesinde varlığını sürdürmeye çalışan 2020 Formula 1 sezonu, İngiliz Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton’ın zaferiyle sonuçlandı. COVID-19 nedeniyle bu yıl, Formula 1 takvimi planlandığı gibi ilerleyemedi ve sürpriz gelişmeler sonucunda İstanbul Park da 2020 Formula 1 sezonu takvimine eklendi.

17 yarışlık sezonun tamamlanmasının ardından sıra geldi yılın en iyi yarışını seçmeye. FIA, Formula 1 resmi internet sitesinde başlattığı oylama ile Formula tutkunlarına yılın en iyi yarışını seçme imkanı sunuyor. Oylamanın sonuçları perşembe günü açıklanacak ve tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye GP de adaylar arasında bulunuyor.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz oylama sayfasında yukarıdaki gibi bir tablo ile karşılaşacaksınız. Bu tabloda, 2020 Formula 1 sezonundaki tüm yarışlar yer alıyor ve yarışların üzerindeki “oynat” butonuna basarak yarışın özetini izleyebiliyorsunuz. Yarışa oy vermek için ise videonun altındaki yarışın adına tıklamanız gerekiyor. Bir yarışın videosunu izlemek isterken yanlışlıkla ismine tıklarsanız, o yarışa oy vermiş olursunuz ve verilen oyların değiştirilemediğini belirtelim.