Tüm organizasyonlar gibi COVID-19’un gölgesinde varlığını sürdürmeye çalışan 2020 Formula 1 sezonu, İngiliz Formula 1 efsanesi Lewis Hamilton’ın zaferiyle sonuçlandı. COVID-19 nedeniyle bu yıl, Formula 1 takvimi planlandığı gibi ilerleyemedi ve sürpriz gelişmeler sonucunda İstanbul Park da 2020 Formula 1 sezonu takvimine eklendi.
17 yarışlık sezonun tamamlanmasının ardından sıra geldi yılın en iyi yarışını seçmeye. FIA, Formula 1 resmi internet sitesinde başlattığı oylama ile Formula tutkunlarına yılın en iyi yarışını seçme imkanı sunuyor. Oylamanın sonuçları perşembe günü açıklanacak ve tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye GP de adaylar arasında bulunuyor.
Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz oylama sayfasında yukarıdaki gibi bir tablo ile karşılaşacaksınız. Bu tabloda, 2020 Formula 1 sezonundaki tüm yarışlar yer alıyor ve yarışların üzerindeki “oynat” butonuna basarak yarışın özetini izleyebiliyorsunuz. Yarışa oy vermek için ise videonun altındaki yarışın adına tıklamanız gerekiyor. Bir yarışın videosunu izlemek isterken yanlışlıkla ismine tıklarsanız, o yarışa oy vermiş olursunuz ve verilen oyların değiştirilemediğini belirtelim.
Türkiye GP, sezonun sondan 4. yarışı olduğu için tablonun epey altında yer alıyor. Sağanak yağışın ve spin atan araçların damga vurduğu 2020 Formula 1 Türkiye GP’sinin özetini oylama ekranında bir kez daha izleyebilir, ayrıca “Turkish GP - Hamilton seals historic 7th title with peerless wet-weather victory” yazısının üstüne tıklayarak Türkiye GP’ye oy verebilirsiniz.