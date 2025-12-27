Yılın Oyunu Seçilen Oyunlar Ne Kadar Bütçe ile Geliştirildi? (Para Her Şey Değilmiş...)

Son yıllarda "Yılın Oyunu" ödülünü kazanan oyunların ne kadar bütçe ile geliştirildiklerini biliyor muydunuz?

Oyun dünyasında her yıl birbirinden iddialı yapımlar vitrinleri süslerken, arka planda dönen ekonomik savaşlar bazen oyunun kendisinden bile daha çetin geçebiliyor. Kimi stüdyolar yüz milyonlarca doları tek bir projeye yatırıp büyük riskler alırken, kimileri ise çok daha akıllıca yöntemler ve mütevazı bütçelerle "Yılın Oyunu" ödüllerine uzanmayı başarmıştı.

Biz de geçtiğimiz yıllarda The Game Awards'ta "Yılın Oyunu" ödülünü alarak sektöre damga vuran oyunların bütçelerini mercek altına yatırdık.

2014 - Dragon Age: Inquisition (150 milyon $)

Listemizin en eski konuğu olan Dragon Age: Inquisition, yüksek bütçenin her zaman verimlilik anlamına gelmediğinin bir kanıtı gibi. Oyunun toplam bütçesinin yaklaşık 150 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor ancak bu paranın büyük bir kısmı ne yazık ki içeriğe değil, teknolojik sorunlara harcandı.

Yapımcı EA'in tüm stüdyolarına dayattığı "Frostbite" oyun motoru zorunluluğu, geliştirici ekip BioWare'i bir hayli zorladı. Aslen savaş oyunları için tasarlanan bu motoru bir rol yapma oyununa (RPG) uyarlamak, stüdyoda ciddi bir "teknik borç" yarattı ve kaynakların verimsiz kullanılmasına neden oldu.

2015 - The Witcher 3: Wild Hunt (32-46 milyon $)

CD Projekt Red'in başyapıtı The Witcher 3, paranın satın alma gücünün ne kadar önemli olduğunu gösteren harika bir örnek. Oyunun toplam bütçesi kağıt üzerinde 81-85 milyon dolar gibi görünse de asıl geliştirme maliyeti şaşırtıcı bir şekilde 32-46 milyon dolar bandında kaldı. Stüdyo, o dönem Polonya'daki iş gücü maliyetlerinin ABD'ye kıyasla çok daha düşük olmasının avantajını sonuna kadar kullandı.

Geliştirme bütçesinden artırdıkları parayı agresif bir pazarlama kampanyasına yatırarak, Hollywood filmlerini aratmayan bir tanıtım bütçesiyle oyunu küresel bir fenomene dönüştürmeyi başardılar.

2016 - Overwatch (40-50 milyon $)

Blizzard'ın efsanevi nişancı oyunu Overwatch, aslında küllerinden doğan bir proje olarak tanımlanabilir. Oyunun kendi geliştirme bütçesinin 40-50 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilse de arkasında iptal edilen devasa bir projenin mali yükünü taşıyor.

Blizzard, "Project Titan" adını verdiği ve 7 yıl boyunca geliştirdiği bir oyunu iptal ettikten sonra o proje için harcanan yaklaşık 50-80 milyon dolarlık "batık maliyeti" çöpe atmadı. Titan için hazırlanan haritalar ve karakter tasarımları Overwatch'a aktarılarak, başarısız bir yatırımın nasıl milyar dolarlık bir başarıya dönüştürülebileceği kanıtlanmış oldu.

2017 - The Legend of Zelda: Breath of the Wild (100 milyon $)

Nintendo'nun efsanesi The Legend of Zelda: Breath of the Wild, donanım ve yazılımı aynı çatı altında üretmenin avantajını kullanmıştı. Medyada dolaşan 120 milyon dolar rakamı tüm giderleri kapsadığı için oyunun gerçek geliştirme ve pazarlama maliyetinin 80-100 milyon dolar aralığında olduğu düşünülüyor.

Nintendo, fotogerçekçi grafikler yerine "Cel-Shaded" denilen çizgi film benzeri bir sanat tarzı seçerek, yüksek maliyetli kaplama işlemlerinden tasarruf etmişti. Ayrıca bu oyun için geliştirilen fizik motoru, devam oyununda da kullanılarak yatırımın uzun vadede geri dönüşünü sağladı.

2018 - God of War (100 milyon $)

Kratos'un İskandinav mitolojisine geçişi, Sony için oldukça maliyetli bir kumar oldu. Oyunun üretim bütçesi yaklaşık 100 milyon doları bulurken, pazarlama masraflarıyla bu rakamın çok daha yukarılara çıktığı biliniyor. Bütçeyi bu denli şişiren en önemli faktör, yönetmen Cory Barlog'un "Tek Çekim" (One-Shot) kamera tekniğindeki ısrarıydı.

Oyun boyunca hiç cut olmaması, tüm bölüm tasarımlarının ve yapay zekânın bu sisteme göre baştan aşağıya yeniden yazılmasını gerektirdi ancak oyunun 23 milyondan fazla satması da bu riskli ve pahalı vizyonun karşılığını fazlasıyla verdiğini gösteriyor.

2019 - Sekiro: Shadows Die Twice (50 milyon $)

FromSoftware'in samuray temalı oyunu Sekiro, iyi bir tasarımın maliyetleri nasıl düşürebileceğinin ders kitabı niteliğinde. Oyunun bütçesinin 50 milyon doların altında olduğu tahmin ediliyor.

Stüdyo, önceki oyunlarının aksine çok oyunculu modları ve karakter yaratma ekranlarını oyuna eklemeyerek kapsamı daraltmış ve bütçeyi kontrol altında tutmuştu. Activision ile yapılan yayıncılık anlaşması sayesinde pazarlama yükünü de üzerinden atan stüdyo, tamamen oynanış mekaniklerine odaklanarak hem eleştirel hem de ticari başarıya ulaşmıştı.

2020 - The Last of Us Part II (220 milyon $)

Sektörün en pahalı yapımlarından biri olan The Last of Us Part II, "Süper AAA" modelinin sınırlarını zorlayan bir bütçeye sahip. Sızdırılan mahkeme belgelerine göre oyunun sadece geliştirme maliyeti 220 milyon dolar seviyesinde. Pazarlama giderleri de eklendiğinde Sony'ye toplam maliyetin 300-350 milyon doları bulduğu düşünülüyor.

Stüdyonun Kaliforniya merkezli olması ve personelin yüksek maaş maliyetleri, 7 yıla yayılan geliştirme süreciyle birleşince ortaya bu astronomik fatura çıkmıştı. Stüdyonun "aşırı detaycı" oluşu da her bir sahnenin mükemmel olması için bütçenin sonuna kadar kullanılmasına neden oldu.

2021 - It Takes Two (10-15 milyon $)

It Takes Two, dev bütçelerin "Yılın Oyunu" ödülünü almak için şart olmadığını tüm dünyaya gösteren ender oyunlardan biri. Oyunun tahmini bütçesi sadece 10-15 milyon dolar civarında.

EA'in "EA Originals" programı kapsamında finanse edilen oyun, stüdyonun yaratıcı vizyonuna minimum müdahale ile geliştirilmişti. Geliştirici Hazelight Studios, fotogerçekçilik yarışına girmek yerine sektördeki açığı fark edip co-op mekaniklerine odaklanarak, 10 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı ve devasa kâr marjı elde etmeyi başardı.

2022 - Elden Ring (60-80 milyon $)

FromSoftware'in başyapıtı Elden Ring, devasa dünyasına rağmen inanılmaz derecede verimli bir bütçe yönetimine sahip. Oyunun geliştirme maliyetinin 60-80 milyon dolar bandında olduğu tahmin ediliyor ki bu rakam, o yılki Horizon Forbidden West gibi rakiplerinin 212 milyon dolarlık bütçesinin yanında oldukça mütevazı.

Stüdyonun başarısının sırrı "Varlık Geri Dönüşümü" stratejisinde yatıyor. Şirket, önceki oyunlardan kalan animasyon iskeletlerini ve ses efektlerini akıllıca bir şekilde yeniden kullanarak, bütçeyi tamamen yeni içerik üretimine yönlendirmişti.

2023 - Baldur's Gate 3 (150 milyon $)

Larian Studios, Baldur's Gate 3 ile geleneksel yayıncı modelini reddederek kendi yolunu çizdi. Toplam bütçesi 150-200 milyon doları bulsa da bu finansmanın büyük kısmı oyuncuların erken erişim sürecinde oyunu satın almasıyla sağlandı.

Keza stüdyo, Dungeons & Dragons markasını kullanabilmek için Hasbro'ya yaklaşık 90 milyon dolar telif ücreti ödemişti. Dışarıdan yatırımcı baskısı olmadan, oyuncu topluluğundan gelen parayla geliştirilen oyun, 6 yıllık uzun bir sürecin sonunda hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de stüdyoya devasa bir gelir kazandırdı.

2024 - Astro Bot (30-40 milyon $)

Sony'nin Japonya'daki ekibi Team Asobi tarafından geliştirilen Astro Bot, küçük bir ekibin neler başarabileceğinin canlı kanıtı. Sadece 60-65 kişilik bir ekiple ve 3 yıl gibi kısa bir sürede geliştirilen oyunun bütçesinin 30-40 milyon dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor.

Ekip, daha önce geliştirdikleri ücretsiz demo oyunu Astro's Playroom'daki teknolojik altyapıyı ve DualSense entegrasyonlarını doğrudan bu projeye taşıyarak, sıfırdan teknoloji geliştirme maliyetinden kurtuldu ve kaynaklarının tamamını oyunun daha eğlenceli olmasına harcadı.

2025 - Clair Obscur: Expedition 33 (10 milyon $)

Listemizin en yeni ve en taze "Yılın Oyunu" ödülü sahibi ismi Clair Obscur: Expedition 33, eşsiz hikâyesi ve Persona benzeri oynanışı batıya getirmesiyle büyük başarı yakaladı. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyunun bütçesinin 10 milyon doların altında olduğu da resmî olarak doğrulandı.

Unreal Engine 5 teknolojisini kullanan yaklaşık 30 kişilik çekirdek ekip, ışıklandırma ve geometri gibi karmaşık mühendislik sorunlarını motorun hazır çözümlerine bırakarak, doğrudan sanat üretimine odaklanabildi. Sonuçsa rekor üstüne rekor kıran bu eşsiz oyunun ortaya çıkmasını sağladı.

Peki sizin bu listede geliştirme bütçesine en çok şaşırdığınız oyun hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.