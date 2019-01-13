En büyük oyun dağıtım platformu Steam artık 30.000 oyuna ev sahipliği yapıyor.

Kullanıcılarına yıllar yılı sahip olduğu tecrübesini kullanarak verdiği oyun dağıtım hizmeti sonucunda Steam, geçtiğimiz hafta içerisinde kütüphanesinde toplamda 30.000 oyuna ulaştı. Her bir oyunun sahip olduğu onlarca DLC'lerin -toplamda 21.000 DLC Steam'de bulunuyor- ve ek yazılımların bu sayıya katılmadığı da üstüne basılarak belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre Steam oyun dağıtım platformu üzerinde geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde toplamda 9.300 oyun yayınlanırken bir önceki yıl olan 2017 yılında ise yine aynı platform üzerinde 6.700 oyun yayınlanmış. Bu verilere dayanarak Steam'in sadece bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği %53'lük artışı, kendi kütüphanesini hızlı bir şekilde genişletmeye devam ettiğini gösteriyor.

Steam'in büyümesinin daha da devam edip etmeyeceği hakkında kesin bir tahmin bulunmuyor ancak 2019 yılı içerisinde Steam platformu üzerinde 10.000'den fazla oyunun yayınlanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Steam aynı genişleme ivmesini koruduğu takdirde diğer oyun dağıtım platformlarını gölgesinde bırakacak gibi gözüküyor.