YÖK Başkanı'ndan 'YKS Yerleştirme Sonuçları' Açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS'de yerleşemeyip açıkta kalan öğrencilere ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini söylerken, ek kontenjan ve ikinci yerleştirme sayesinde hâlâ bir şansları olduklarını dile getirdi.

4 milyondan fazla öğrencinin üniversite hayatını belirleyecek YKS sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmeyle birlikte yüz binlerce öğrenci, öğrenim göreceği üniversiteleri öğrenmiş oldu. Herhangi bir programa yerleşemediğini öğrenciler ise hayal kırıklığına uğradı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen öğrencilerin üzülmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Özvar, Sadece bu seneye özel yapmayı planladıkları ikinci ek yerleştirme ile birlikte yerleşemeyen öğrencilerin ikinci bir şansı olduğunu dile getirdi.

"Aramıza hoş geldiniz"

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte resmi Twitter hesabından açıklamalar yapan Prof. Dr. Özvar, 2021 YKS sonuçları kapsamında herhangi bir programa yerleşmeyi başaran öğrencilere ve ailelerine "aramıza hoş geldiniz" mesajını iletti.

Özvar, aynı zamanda herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler için de umut verici açıklamalarda bulunarak şu ifadeleri kullandı; "İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız ikinci ek yerleştirme işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."